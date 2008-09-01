Футбол

Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл часСпорт-Экспресс 10:22

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу основы. Голами отметились форварды Луиз Адриану (хет-трик) и Зе Луиш. Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, полностью восстановившийся после травмы крестообразных связок колена.
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Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл час

Спорт-Экспресс10:22

Луис Адриано оформил хет-трик в двусторонке «Спартака»

Soccer.ru08:23

Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака»

Sportbox.RU08:42

Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака»

Матч ТВ08:42

Жиго сыграл в двусторонке «Спартака» с дублерами. Адриано сделал хет-трик

Sports.ru10:50
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Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
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Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть

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