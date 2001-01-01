Футбол
Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл часСпорт-Экспресс 10:22
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу основы. Голами отметились форварды Луиз Адриану (хет-трик) и Зе Луиш. Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, полностью восстановившийся после травмы крестообразных связок колена.
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«Спартак» готовит всех бойцов к дерби с ЦСКА. Когда вернется на поле Жиго?
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