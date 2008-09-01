Футбол

Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл часСпорт-Экспресс 10:22

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу основы. Голами отметились форварды Луиз Адриану (хет-трик) и Зе Луиш. Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, полностью восстановившийся после травмы крестообразных связок колена.
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Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл час

Спорт-Экспресс10:22

Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака»

Матч ТВ08:42

Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака»

Sportbox.RU08:42

Луис Адриано оформил хет-трик в двусторонке «Спартака»

Soccer.ru08:23

Жиго сыграл в двусторонке «Спартака» с дублерами. Адриано сделал хет-трик

Sports.ru10:50
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Происшествия

Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

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Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»

В Кемерове пройдет панихида по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Обновлено 21 марта в 08:46
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Обновлено в 10:35
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Армия и оружие

«Русские витязи» прибыли в Малайзию на авиасалон

По сообщению Минобороны, летчики "продемонстрируют пилотаж в составе четырёх экипажей на самолётах Су-30СМ". Пилоты продемонстрируют сложнейшие элементы и фигуры пилотажа, будут показаны парные и одиночные выступления.
Обновлено в 11:26
Политика

Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины

Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
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Спорт

Россияне победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию

Сборная России победила в медальном зачете по итогам ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:43
Культура

Макаревич отказался объясняться за нарисованную в Госдуме свинью

Музыкант Андрей Макаревич не стал комментировать рисунок свиньи, который он изобразил в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных новому федеральному закону о культуре.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Митинг КПРФ в Москве завершился без происшествий

Обновлено в 08:45
Спорт

Лыжник Большунов занял четвертое место на этапе Кубка мира в Канаде

Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше

Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Происшествия

У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Авто

Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

В Сети появился видеотизер нового компактного кроссовера Hyundai Styx, его опубликовал производитель.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
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Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть

В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов

По последним данным, в результате происшествия уже погибли 64 человека.
Обновлено вчера в 23:13
Спорт

IBU назвал Павлову лучшим новичком сезона

Российская биатлонистка Евгения Павлова признана Международным союзом биатлонистов (IBU) лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 09:56
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Авто

В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено в 10:32
Спорт

Кузьмина выиграла пасьют на этапе КМ в Хольменколлене

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина победила в гонке преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.
Обновлено в 10:40
Общество

В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер»

Сегодня, 23 марта, в Пскове на площади Ленина состоится митинг против строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Политика

Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Общество

Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья

«Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:19
Происшествия

ФСБ выявила причастность сектантов к хищению средств гособоронзаказа

Масштабная операция, связанная с хищениями выделенных на гособоронзаказ денег, прошла сразу в трех городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
Обновлено в 06:58
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Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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