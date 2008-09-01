Футбол
Основа «Спартака» разгромила дублеров, Жиго отыграл часСпорт-Экспресс 10:22
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу основы. Голами отметились форварды Луиз Адриану (хет-трик) и Зе Луиш. Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, полностью восстановившийся после травмы крестообразных связок колена.
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Происшествия
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Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Происшествия
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Авто
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Обновлено вчера в 19:06
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Спорт
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Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
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Обновлено вчера в 10:56
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Кузьмина выиграла пасьют на этапе КМ в Хольменколлене
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В Пскове начнется митинг против строительства «Титан-Полимер»
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Армия и оружие
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Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
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Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья
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