Политика

В России могут ввести наказание за публикации с неуважением к власти
RT на русском
07:27

В Государственную думу внесён законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «явное неуважение» к государству, официальным государственным символам, органам государственной власти и обществу.
RT на русском07:27
с чего всё началось
Ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Мелкое хулиганство» предлагается
 дополнить нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти».
Коммерсантъ07:04

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Политика

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Политика

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Президент Украины назвал инцидент в Керченском проливе войной, а действия российских пограничников расценил как агрессию.
Обновлено в 03:31
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Мадуро обвинил Болтона в подготовке госпереворота в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон занимается подготовкой государственного переворота в Венесуэле, а также убийства президента страны.
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Политика

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Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину сборник избранных важнейших решений суда в честь Дня Конституции, передает ТАСС.
Обновлено в 07:45
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Путин вручил госпремии в области правозащиты и благотворительности

Обновлено в 10:56
Политика

Путин предложил ежегодно оказывать ветеранам материальную помощь

Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Военные России и Израиля обсудили координацию действий в Сирии

«В ходе переговоров обсуждены актуальные проблемы безопасности Ближневосточного региона, обстановка в Сирийской Арабской Республике, а также вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим», — сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:45
Политика

Арестованный командир украинского катера отказался давать показания

Командир катера "Бердянск" ВМС Украины Роман Мокряк, арестованный по делу о нарушении российской границы в Керченском проливе, отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат Илья Новиков.
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Удастся ли Порошенко смазать геополитику церковным расколом

Осталось всего ничего до 15 декабря — дня, когда, судя по всему, в Киеве будет проведен «объединительный Собор», на котором, опять же предположительно, объявят о появлении на Украине еще одной религиозной структуры, Единой поместной православной церкви (ЕППЦ).
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Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что у начальника департамента молодежной политики региона Ольги Глацких есть право на ошибку.
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МиГ-35 вертикально взлетел на форсаже

Телеканал «Звезда» опубликовал взлет российского легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35, который «был совершен на режиме форсажа практически вертикально».
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