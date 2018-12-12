Политика
Оскорбления власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству
Оскорбления власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганствуИзвестия09:58
В Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение административной ответственности за оскорбление Конституции и государства в интернете. Авторами документа стали члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин.
Известия09:58
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с чего всё началось
Ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Мелкое хулиганство» предлагается дополнить нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти».Коммерсантъ07:04
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