Политика
Оскорбивший пенсионеров волгоградский депутат сдал мандатКрасная весна 06:08
Назвавший малоимущих пенсионеров «алкашами и тунеядцами» депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев принял решение покинуть региональный парламент по собственному желанию 14 марта, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
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с чего всё началось
На прошлой недели в Сети появилось видео, на котором Набиев называет малоимущих пенсионеров «тунеядцами и алкашами», потому что у тех, кто работал, нормальная пенсия - 20-25 тысяч рублей.Саминвестор09:33
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Назвавший пенсионеров алкашами и тунеядцами депутат Гасан Набиев подал в отставку
Блокнот Волгоград03:38
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Как сообщало издание Dagens Nyheter, в среду МИД Швеции вызывал российского посла Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из дипломатов покинул страну.
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Российско-чешский мультфильм «Гурвинек», которому большинство кинотеатров России устроили бойкот, вернется в прокат 16 марта.
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Обновлено в 10:25
Политика
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Президентский Совет по правам человека (СПЧ) попросил главу государства Владимира Путина отклонить и направить на доработку законы о наказании за фейковые новости и оскорбления властей и государственных символов в интернете.
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Сергей Аксенов оценил развитие Крыма в составе РФ
Крым отметит пятилетний юбилей референдума о воссоединении полуострова с Россией.
Обновлено в 08:51
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Кино
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Первый канал покажет документальный фильм "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне на своем сайте, а не в эфире, сообщила РИА Новости руководитель дирекции общественных связей телеканала Лариса Крымова.
Обновлено в 07:29
Технологии
Хакеры атаковали «Яндекс» из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора
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Обновлено в 08:12
Происшествия
«Обливший» зеленкой «Родину-мать» в фотошопе оппозиционер заплатит
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Арам Габрелянов прокомментировал мем «МБХ медиа» с Путиным и Симоньян
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FT: Часть «Северного потока-2» могут выделить в отдельную компанию
Группа компаний, которая участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, рассматривает вариант выделения последних 50 километров трубы в территориальных водах ФРГ в отдельную компанию.
Обновлено в 07:32
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На Украине возбудили уголовное дело по факту смерти сотрудника АП
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Экономика
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США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерное оружие.
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Глава Украинского института нацпамяти ответил на обвинения СК
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