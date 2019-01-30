Общество
Врио мэра Белгорода извинился за то, что нахамил пенсионеруREGNUM 06:02
Временно исполняющий обязанности главы администрации Белгорода Юрий Галдун извинился перед белгородцами и пенсионером, которому посоветовал слуховой аппарат. Как уже сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 29 января на сессии городского совета, где были приняты новые плавила благоустройства.
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Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
Обновлено в 09:02
Происшествия
Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком
Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.
Обновлено в 08:15
Политика
Мэр Риги Ушаков опроверг свое задержание
Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании, также заявив, что не намерен подавать в отставку.
Обновлено в 08:31
Авто
Skoda показала дизайн нового кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила первые изображения кроссовера Kamiq для европейского рынка.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников
По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
Обновлено в 02:39
Авто
В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 06:28
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Mirror: удаленные сообщения в WhatsApp все еще можно прочитать
Как сообщает издание Mirror, в приложении WhatsApp была обнаружена уязвимость, благодаря которой пользователи Android, iPhone и Windows Phone могут прочитать даже удаленные ранее сообщения.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Пираты отпустили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков
Все российские моряки с судна MSC Mandy, взятые в плен пиратами в Гвинейском заливе, освобождены.
Обновлено в 08:48
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Наука
Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек
Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.
Обновлено в 07:31
Интернет
Google начала распространять новый дизайн Gmail для смартфонов
Новый дизайн уже начали распространять и по заявлению Google через несколько дней он доберется до всех пользователей.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В школе во Владимирской области произошел крупный пожар
Обновлено в 07:09
Происшествия
Похищенная картина Куинджи снова отправится на выставку
Ранее стало известно, что директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сохранит свой пост после кражи картины с выставки.
Обновлено в 02:55
Экономика
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,1%
Инфляция в стране с 22 по 28 января 2019 года составила 0,1%. Предыдущие две недели цены росли по 0,2%, сообщает 30 января Росстат.
Обновлено в 09:14
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
В декабре было продано около 400 «Яндекс.Телефонов»
В декабре прошлого года компании «Яндекс» удалось продать через сети партнёров порядка 400 своих смартфонов.
Обновлено в 03:28
Экономика
Apple пообещала снизить цены на iPhone
Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 02:30
Интернет
Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN
Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В администрацию Балашихи пришли с обысками
Следователями совместно с оперативными сотрудникам ФСБ проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.
Обновлено в 07:09
Технологии
Apple признала факт локализации персональных данных россиян
Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.
Обновлено в 07:39
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Происшествия
СК проверяет информацию об избиении ребенка в подмосковной школе
"Следственным отделом по Химкам ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ об избиении сверстниками 8-летнего мальчика на уроке физкультуры", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.
Обновлено в 02:25
Происшествия
На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве
В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
Обновлено в 05:13
Политика
Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму
Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.
Обновлено вчера в 03:39