Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»Коммерсантъ 10:23
Господин Салия объяснил свое решение «несоответствием нынешней редакционной политики интересам владельца». В числе уволенных — ведущий авторской программы Post Scriptum и ток-шоу «Выбор» Георгий Габуния. Он известен тем, что в прямом эфире обругал нецензурными словами президента РФ Владимира Путина.
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Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
Обновлено в 10:20
Футбол
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Уже могу делать беговую работу. Если на обследовании мне скажут, что все хорошо, то я приступаю к тренировкам и уже буду вести переговоры.
Обновлено в 12:10
Политика
Оппозиция подала две заявки на митинг 31 августа
Член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы «Руси сидящей» Иван Брушлинский подали две заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа.
Обновлено в 11:36
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Здоровье
Скворцова заявила о дефиците врачей в системе первичной помощи РФ
«Что касается среднего персонала — в системе работает более 545 тыс. человек, и здесь пока нам не удалось достигнуть роста среднего медицинского персонала, и дефицит 130 тыс. человек, причем за четыре года он усугубился», — цитирует Скворцову ТАСС.
Обновлено в 11:41
Футбол
Азар восстанавливается от травмы с опережением графика
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в строй после травмы раньше ожидаемых сроков, сообщает Marca.
Обновлено в 08:18
Футбол
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Обновлено в 10:33
Политика
Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
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Шоу-бизнес
Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной
Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной.
Обновлено в 07:27
Политика
Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Обновлено вчера в 18:12
Авто
Новый кросс Suzuki XL6 показали на официальных фото
Дилеры Suzuki уже принимают заявки на новый кросс-вэн Suzuki XL6, но при этом внешний облик новинки до сих пор не рассекречен.
Обновлено в 02:30
Общество
Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку
Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
LG увеличила штат ради помощи Apple в создании уродливых камер
Стало известно, что ради предстоящего iPhone 11, партнёр Apple четыре раза за лето увеличил свой штат сотрудников на 680 человек.
Обновлено в 10:11
Политика
Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты
США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
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Общество
В России могут ограничить использование телефонов в школах
Почти 75% участников опроса поддержали возможность введения требования к педагогам ограничить использование гаджетов в учебных учреждениях в присутствии учащихся.
Обновлено вчера в 02:39
Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета Correio Braziliense.
Обновлено в 07:01
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Спартак-2» в большинстве победил «Енисей» в матче ФНЛ
«Енисей» потерпел поражение от «Спартака-2» в матче 9-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 0:2.
Обновлено в 11:00
Политика
Пакистан обратится в Международный суд ООН из-за ситуации с Кашмиром
Глава МИД Пакистана Мехмуд Куреши заявил, что страна приняла решение обратиться в Международный суд ООН по поводу ситуации со статусом Кашмира.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Экономика
Составлен рейтинг крупнейших должников России
Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие
В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»
В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34