Новый генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия считает, что отстраненный на два месяца от работы скандально прославившийся журналист Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.

с чего всё началось

Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу. Об этом заявил новый генеральный директор телекомпании Паата Салия, сообщает «Интерфакс».

Политика В Киеве вспоминают погибшего три года назад журналиста Шеремета Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Политика Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.

Политика Иран задержал британский нефтяной танкер Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".

Шоу-бизнес Прилетевшая в Москву Виктория Лопырева вышла на прогулку в дубленке Погода в столице оказалась настолько холодной, что звездная модель вышла на прогулку в дубленке.

Политика На Украине ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных Сотрудники пиццерии принципиально не говорят на русском Работники одной из пиццерий в украинских Черновцах прикрепили на входную дверь табличку с оскорблением русскоговорящих посетителей.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.

Происшествия Полиция Рима ищет сирийца, угрожавшего терактом Полиция Рима ищет молодого сирийца, который заявил, что может совершить теракт в столице Италии.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.

Армия и оружие ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.

Шоу-бизнес Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Стоит отметить, что сестра Ольги Бузовой всегда старалась не отставать от телезвезды.

Армия и оружие В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.

Игры Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.

Происшествия Жесткая посадка самолета у пляжа в США попала на видео Пользователь YouTube опубликовал кадры с жесткой посадкой легкомоторного самолета в воду у пляжа в городе Оушен-Сити (штат Мэриленд).

Политика Путин назвал причину отказа от президентства Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.

Политика В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.

Транспорт В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.

Политика Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».

Происшествия Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Происшествия Замглавы самарского УФСИН отправили под арест В Самарской области был арестован первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.

Политика Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии "Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.

Армия и оружие Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).