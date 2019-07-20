Политика
Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работуИнтерфакс 03:07
Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии. 7 июля он выступил в эфире с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Новый генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия считает, что отстраненный на два месяца от работы скандально прославившийся журналист Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.Интерфакс03:07
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
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