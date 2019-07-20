Новый генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия считает, что отстраненный на два месяца от работы скандально прославившийся журналист Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.

с чего всё началось

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии. 7 июля он выступил в эфире с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина.

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