Политика

Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работуИнтерфакс 03:07

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии. 7 июля он выступил в эфире с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось

Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу

Новый генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия считает, что отстраненный на два месяца от работы скандально прославившийся журналист Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.
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Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу

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Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется к работе

URA.Ru03:47
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон

Ведущий «Рустави 2» Габуния, оскорбивший Путина, сохранит работу

GEORGIAinform01:06
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
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