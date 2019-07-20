Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфирLenta.ru 05:07
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу. Об этом заявил новый генеральный директор телекомпании Паата Салия, сообщает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить133
с чего всё началось
Версии и цели "Rustavi 2" >> Около двух недель назад телеканал "Рустави 2" оказался в центре внимания общественности и вызвал новый виток напряженности в отношениях с Россией после того, как Габуния в своей авторской программе в крайне грязной форме оскорбил президента РФ Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.Sputnik Грузиявчера в 14:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:38, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:38, Вашингтон
Политика
Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»
Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Политика
В России могут ввести степень PhD
Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.
Обновлено в 11:46
Футбол
«Крылья Советов» - «Арсенал»: еще одна победа хозяев?
В прошлом туре «Крылья Советов» расправились с ЦСКА – в нашем прогнозе мы оценили их шансы на успех в игре с «Арсеналом» 20 июля.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Политика
МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero
Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Обновлено в 07:23
Экономика
В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о краудфандинге
Законопроект регулирует отношения, возникающие в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинг), определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ, регулирует возникновение и обращение утилитарных цифровых прав, а также выдачу и обращение удостоверяющих их ценных бумаг.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Телефонный террорист "заминировал" рейс Белград — Франкфурт, сообщает Sky News.
Обновлено в 12:10
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Общество
В префектуре Фукусима впервые после аварии на АЭС открылся пляж
Пляж Китайзуми (Kitaizumi) в городе Минамисома близ АЭС "Фукусима-1" открылся впервые с момента аварии в марте 2011 года, сообщает газета Japan Times.
Обновлено в 11:13
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Спорт
Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на десятом этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Обновлено в 11:42
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Финансы
ФРС США может снизить базовую процентную ставку
ФРС снизит ставку по кредитам, тем самым обеспечит увеличение инвестиций в производство посредством дешевых займов, а также стимулирует рост занятости населения и увеличения заработных плат работников, восстановит нормальный спрос и уровень инфляции в 2%.Такое же решение ФРС США принимала в период кризиса 2007-2008 годов.
Обновлено в 03:40
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Общество
В США шесть человек погибли из-за жары
Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14