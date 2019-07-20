Политика

Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфирLenta.ru 05:07

Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу. Об этом заявил новый генеральный директор телекомпании Паата Салия, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Скандально известный ведущий «Рустави 2» Габуния сохранит работу

Версии и цели "Rustavi 2" >> Около двух недель назад телеканал "Рустави 2" оказался в центре внимания общественности и вызвал новый виток напряженности в отношениях с Россией после того, как Габуния в своей авторской программе в крайне грязной форме оскорбил президента РФ Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.
Sputnik Грузиявчера в 14:47

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Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего

Газета.Ru07:46

Грузинский канал «Рустави 2» вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего

РБК04:41

Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

РИА Новости05:37

Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир

Lenta.ru05:07

СМИ: Оскорбивший Путина грузинский ведущий сохранит работу

RT на русском06:03

Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу

Интерфакс03:07

Скандально известный ведущий «Рустави 2» Габуния сохранит работу

Sputnik Грузиявчера в 14:47
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:38, Вашингтон

Ведущий «Рустави 2» Габуния, оскорбивший Путина, сохранит работу

GEORGIAinform01:06
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:38, Вашингтон
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