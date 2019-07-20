Политика

Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфирРИА Новости 05:37

Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания. Об этом сообщил новый гендиректор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия.
Читать в источнике
Обсудить39
с чего всё началось

Скандально известный ведущий «Рустави 2» Габуния сохранит работу

Версии и цели "Rustavi 2" >> Около двух недель назад телеканал "Рустави 2" оказался в центре внимания общественности и вызвал новый виток напряженности в отношениях с Россией после того, как Габуния в своей авторской программе в крайне грязной форме оскорбил президента РФ Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.
Sputnik Грузиявчера в 14:47

Подробнее о событии

Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир

Lenta.ru05:07

СМИ: Оскорбивший Путина грузинский ведущий сохранит работу

RT на русском06:03

Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

РИА Новости05:37

Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего

Газета.Ru07:46

Грузинский канал «Рустави 2» вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего

РБК04:41

Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу

Интерфакс03:07

Скандально известный ведущий «Рустави 2» Габуния сохранит работу

Sputnik Грузиявчера в 14:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон

Ведущий «Рустави 2» Габуния, оскорбивший Путина, сохранит работу

GEORGIAinform01:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Космос

Новые луноходы создадут в России в течение 10 лет

Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Военные США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

Центральное командование вооруженных сил США анонсировало международную военную программу под названием "Страж".
Обновлено в 04:34
Кино

Профессор Халк и два Кэпа. Сценаристы раскрыли альтернативные идеи «Мстителей»

Во время ежегодного Comic-Con сценаристы «Войны Бесконечности» и «Финала» рассказали, от каких идей были вынуждены отказаться в итоговом сценарии этих двух частей «Мстителей».
Обновлено в 07:43
Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 07:24
Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо

Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

Врач оценил состаривающее приложение FaceApp

Обновлено в 08:22
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли от пуль снайпера

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 09:28
Наука

Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу

Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Глава военной разведки США сопоставил угрозы России и Китая

В Пентагоне заявили, что Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США, чем Китай.
Обновлено в 04:25
Путешествия

В Венеции туристов оштрафовали на €950 за приготовленный на мосту кофе

Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Обновлено в 07:30
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Наука

Построена «энергетическая карта» Красноярского края

Сообщается, что исследователи рассмотрели оптимальные схемы взаимодействия различных способов получения энергии на разнородных территориях, а также обозначили преимущества и недостатки возобновляемых видов энергии применительно к конкретным городам и поселениям.
Обновлено 17 июля в 03:16
Политика

Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанных танкеров

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит задержанные в Ормузском проливе танкеры Stena Impero и Mesdar.
Обновлено в 06:32
Футбол

«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини

Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе

Два человека погибли, 18 пострадали и еще 12 пропали без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено вчера в 10:23
Политика

Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага

По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Саудовская Аравия согласилась разместить войска США

В связи с напряженнностью в отношениях США и Ирана Вашингтон отправляет в Саудовскую Аравию еще 500 военослужащих.
Обновлено в 03:45
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

Обновлено вчера в 13:24
Экономика

В России станет больше безработных предпенсионного возраста

В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Политика

Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Боевики «Правого сектора» в Донбассе застрелили мирного жителя

Житель подконтрольной Украине Красногоровки погиб после обстрела города боевиками запрещённой в РФ организации «Правый сектор», сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, пишет сайт ДАН.
Обновлено в 08:51
Экономика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Денежные выплаты получили 99% пострадавших от паводка в Иркутской области

Единовременная материальная помощь выплачена 99% пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В туалете самолета нашли мумифицированный эмбрион

Обновлено в 04:51
ещё по теме
Главное