Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировалиLenta.ru 11:41
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Общество
Назван самый высокооплачиваемый актер года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
Обновлено в 12:24
Общество
Миллиарды за гниль и плесень — как мэрия Москвы кормит «повара Путина»
От Кремля до инвалидов В 2019 году многочисленные компании, прямо или косвенно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, получили от государства 34 млрд рублей по контрактам на организацию питания в различных бюджетных учреждениях, подсчитало издание Baza.
Обновлено в 09:48
Происшествия
«Медуза»: врачей обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском
Врачам Архангельской областной больницы на вопрос, заражены ли трое пострадавших во время взрыва под Северодвинском радиацией, сопровождавшие пациентов ответили: «Они не опасны для вас, работайте».
Обновлено в 12:52
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 710 тысяч рублей
Московский "Спартак" по итогам дерби оштрафован на 350 тысяч рублей, ЦСКА – на 360 тысяч, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:24
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки
В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там не хотят видеть.
Обновлено в 12:22
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом
Мужчина, которого неизвестные подожгли на юге Москвы, почти не выходил дома из-за инвалидности и ни с кем не конфликтовал.
Обновлено в 13:09
Политика
Германия назвала условие возвращения России в состав G8
Накануне президент США Дональд Трамп назвал формат G8 с участием России «более уместным», чем существующий сейчас.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Политика
Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США
Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа.
Обновлено в 12:18
Авто
Электромобилям в России разрешат бесплатно ездить по платным дорогам
Платные дороги в России могут стать бесплатными для электромобилей.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Муж Бородиной опубликовал фото с подросшим сыном
Курбан Омаров опубликовал снимок с 11-летним сыном от первого брака. Омар едет с папой в автомобиле, приняв позу для медитации.
Обновлено в 12:57