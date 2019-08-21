Футбол

Оскорбившего судью Семака дисквалифицировалиLenta.ru 11:41

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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КДК РФС дисквалифицировал Семака на два матча за оскорбление Матюнина

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Назван самый высокооплачиваемый актер года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
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От Кремля до инвалидов В 2019 году многочисленные компании, прямо или косвенно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, получили от государства 34 млрд рублей по контрактам на организацию питания в различных бюджетных учреждениях, подсчитало издание Baza.
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17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Обновлено в 12:37
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Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт

Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
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В Челябинской области депутат расстрелял жену

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КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 710 тысяч рублей

Московский "Спартак" по итогам дерби оштрафован на 350 тысяч рублей, ЦСКА – на 360 тысяч, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
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Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки

В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.
Обновлено в 07:36
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Происшествия

Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта

Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, которую засосало в трубу в Турции

Обновлено в 11:19
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там не хотят видеть.
Обновлено в 12:22
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Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 06:55
Общество

В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах

В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
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«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»

Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
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Происшествия

Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом

Мужчина, которого неизвестные подожгли на юге Москвы, почти не выходил дома из-за инвалидности и ни с кем не конфликтовал.
Обновлено в 13:09
Политика

Германия назвала условие возвращения России в состав G8

Накануне президент США Дональд Трамп назвал формат G8 с участием России «более уместным», чем существующий сейчас.
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Происшествия

В Вологодской области вертолёт упал в реку

Обновлено в 11:18
Политика

Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США

Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа.
Обновлено в 12:18
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Электромобилям в России разрешат бесплатно ездить по платным дорогам

Платные дороги в России могут стать бесплатными для электромобилей.
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Муж Бородиной опубликовал фото с подросшим сыном

Курбан Омаров опубликовал снимок с 11-летним сыном от первого брака. Омар едет с папой в автомобиле, приняв позу для медитации.
Обновлено в 12:57
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