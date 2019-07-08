с чего всё началось

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. Заявление Гварамии, как сообщает новостной портал "Грузия Онлайн", состоит из четырех пунктов.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Политика Вступил в силу запрет на авиасообщение между РФ и Грузией В России с сегодняшнего дня, 8 июля, начал действовать запрет на авиасообщение с Грузией.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Футбол Алексей Сутормин стал игроком «Зенита» В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".

Шоу-бизнес Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.

Гаджеты Обновление улучшило работу камеры OnePlus 7 Pro В числе прочего была улучшена и работу камеры: увеличено качество 48-Мп фотографий, снятых в режиме Pro, улучшена производительность приложения камеры при переключении с тыльной камеры на фронтальную и увеличена скорость работы автофокуса.

Политика В Мексике задержали 228 мигрантов из стран Центральной Америки Сразу 228 мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны мексиканскими властями по пути в США в южном штате Чьяпас, сообщает в понедельник министерство безопасности и гражданской защиты латиноамериканской страны.

Происшествия Российский теплоход с 300 иностранцами на борту сел на мель Пассажирский речной теплоход Viking Helgi с туристами на борту сел на мель в Рыбинском водохранилище.

Политика Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.

Общество В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.

Происшествия Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".

Авто Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.

Происшествия В Челябинске из окна шестого этажа выпал 18-летний отец Погиб, выпав из окна шестого этажа, 18-летний парень. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Политика Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.

Происшествия Два человека погибли из-за утечки газа на шахте в Китае Два человека стали жертвами утечки газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая.

Транспорт В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.

Политика Путин посетит Екатеринбург 9 июля Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.

Политика СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.

Экономика Греф: Россия отстает от лидеров цифровой экономики на шесть лет России потребуется минимум шесть лет, чтобы достичь сегодняшних показателей стран-лидеров в области цифровой экономики.