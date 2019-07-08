Политика
Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работыРоссийская газета вчера в 12:40
Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. Заявление Гварамии, как сообщает новостной портал "Грузия Онлайн", состоит из четырех пунктов.
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с чего всё началось
Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.РБКвчера в 11:30
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