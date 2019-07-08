с чего всё началось

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. Заявление Гварамии, как сообщает новостной портал "Грузия Онлайн", состоит из четырех пунктов.

Энергетика «Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома» Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.

Общество В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Кремль назвал «большим позором» Грузии оскорбления в адрес Путина В Кремле оценили словесную брань в отношении главы российского государства Владимира Путина и народа России в целом от журналиста телеканала "Рустави 2" как "большой позор для грузин".

Экономика Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.

Политика Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.

Происшествия Из Турции экстренно эвакуированы две россиянки в тяжелом состоянии В Россию из Турции экстренно доставлены бортом санавиации две гражданки РФ, находившиеся в тяжелом состоянии, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV.

Политика В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".

Технологии Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.

Общество Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами из-за высокого риска стать жертвой скимминга.

Финансы В США в сентябре может произойти дефолт Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.

Футбол «Ювентус» отказался продавать Кина «Эвертону» за 30 млн евро По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Ширы, "Эвертон" предложил 30 млн евро за 19-летнего нападающего "Ювентуса" Моизе Кина, но "бьянконери" ответили отказом.

Общество Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Политика Трамп заявил, что США не будут работать с британским послом Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет работать с послом Великобритании Кимом Дэрроком.

Шоу-бизнес Сара Джессика Паркер хотела уйти из «Секса» из-за домогательств Американская кинозвезда Сара Джессика Паркер призналась, что на съёмочной площадке культового сериала "Секс в большом городе" ей довелось столкнуться с излишними проявлениями внимания со стороны одного из именитых коллег.

Общество Психолог назвал причины развития анорексии Еще одним из мощных факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость.

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Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

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Происшествия Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.

Авто BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения Баварский автопроизводитель представил совершенно новый передний привод на базе BMW 1-Series в конце мая, и теперь он начал серийное производство соперников Mercedes A-Class и Audi A3.

Общество Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.