с чего всё началось

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба телекомпании «Рустави-2», где работает Габуния.

Политика Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.

Культура Сергей Шнуров станет ведущим возрожденного шоу «Форт Боярд» Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд», новый сезон покажет телеканал СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Судьба человека». В процессе откровенного разговора знаменитая певица рассказала, почему у нее нет детей.

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Политика У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.

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Происшествия Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту Срабатывание датчика системы кондиционирования стало причиной того, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Москва - Берлин", вернулся в столичный аэропорт Внуково.

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Футбол «ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.