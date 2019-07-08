Политика
Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работыВедомости 11:12
Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба телекомпании «Рустави-2», где работает Габуния.
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с чего всё началось
Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.РБК11:30
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