Решение об увольнении с телеканала «Рустави 2» грузинского журналиста Георгия Габунии, который ранее оскорбил президента РФ Владимира Путина, является правильным, но запоздалым. Об этом «URA.RU» заявил телеведущий Владимир Познер.

с чего всё началось

Скажу только одно: если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца.

Новое руководство грузинской телекомпании "Рустави 2" уволило ведущего Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом 20 августа заявил гендиректор канала Паата Салия.

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