Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»Газета.Ru 11:05
Новое руководство грузинской телекомпании "Рустави 2" уволило ведущего Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом 20 августа заявил гендиректор канала Паата Салия.
Читать в источнике
Оценить352
Скажу только одно: если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца.
— Владимир Познер, журналистLenta.ru 13:10
с чего всё началось
Решение об увольнении с телеканала «Рустави 2» грузинского журналиста Георгия Габунии, который ранее оскорбил президента РФ Владимира Путина, является правильным, но запоздалым. Об этом «URA.RU» заявил телеведущий Владимир Познер.URA.Ru10:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт об увольнении скандального журналиста Габунии: «Без работы не останется»
Московский Комсомолец14:27
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено в 14:20
Политика
Зеленский попросил Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
«Чтя вечную память жертв холокоста, в котором погибло более 2 млн украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил украинский лидер.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
«Бавария» попытается подписать Сане в январе
Как сообщает немецкое издание Bild, «Бавария» не отказалась от планов купить 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.
Обновлено в 14:54
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Политика
Путин прокомментировал ЧП на полигоне в Северодвинске
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегой Эмманюэлем Макроном дал понять, что повышения радиационного фона в результате взрыва при испытании жидкостной реактивной двигательной установки в Северодвинске зафиксировано не было.
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Защитник «Олимпиакоса» рассказал, как собирается противостоять Шапи
Футболист рассказал, как собирается противостоять нападающему российской команды Магомеду-Шапи Сулейманову.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию
Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.
Обновлено в 15:58
Общество
Оптическая иллюзия превратила ворона в кролика
Пользователей соцсетей запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие — ворона.
Обновлено в 04:26
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
США провели испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Ранее стало известно, что после выход из ДРСМД, США решили приступить к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Футбол
«Рома» арендует у «Челси» Дзаппакосту
Обновлено в 06:00
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Общество
Walmart подала в суд на Tesla из-за огнеопасных солнечных панелей
Торговая сеть Walmart подала в суд на компанию Tesla из-за случаев возгорания солнечных панелей их производства, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:42
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено в 20:21
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Загорелся завод по производству пластмассы в Мексике
На заводе по производству пластмассы и масла в мексиканском городе Морелия на западе страны произошел пожар, передает радиостанция Noticias MVS.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 4 раза
За семь месяцев текущего года продажи итальянской марки на российском рынке выросли на 309,5%, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:40
Политика
На Трампа подал в суд журналист Playboy
Иск в федеральный окружной суд Вашингтона подал корреспондент Playboy Брайан Карем на американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 20:03
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Космос
Китайский спутник ChineSat-18 успешно запущен
В понедельник Китай успешно вывел на геостанционную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChineSat-18.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа
Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.
Обновлено в 05:22
Политика
Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16