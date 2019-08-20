Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»Газета.Ru 11:05

Новое руководство грузинской телекомпании "Рустави 2" уволило ведущего Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом 20 августа заявил гендиректор канала Паата Салия.
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Владимир Познер
Скажу только одно: если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца.
— Владимир Познер, журналистLenta.ru 13:10
с чего всё началось

Познер отреагировал на увольнение грузинского телеведущего, оскорбившего Путина

Решение об увольнении с телеканала «Рустави 2» грузинского журналиста Георгия Габунии, который ранее оскорбил президента РФ Владимира Путина, является правильным, но запоздалым. Об этом «URA.RU» заявил телеведущий Владимир Познер.
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