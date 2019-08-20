Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»Газета.Ru 11:05
Новое руководство грузинской телекомпании "Рустави 2" уволило ведущего Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом 20 августа заявил гендиректор канала Паата Салия.
Читать в источнике
Оценить339
Скажу только одно: если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца.
— Владимир Познер, журналистLenta.ru 13:10
с чего всё началось
Решение об увольнении с телеканала «Рустави 2» грузинского журналиста Георгия Габунии, который ранее оскорбил президента РФ Владимира Путина, является правильным, но запоздалым. Об этом «URA.RU» заявил телеведущий Владимир Познер.URA.Ru10:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт об увольнении скандального журналиста Габунии: «Без работы не останется»
Московский Комсомолец14:27
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Обновлено в 14:40
Здоровье
Прием открыт
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Челябинске
Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком КамАЗ в Челябинске в ночь на 20 августа, сообщает ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
Обновлено вчера в 22:20
Киберспорт
Royal Never Give Up показала на The International 2019 новую форму
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Ульяновский подросток убил всю свою семью и оставил записку
Семья была благополучной, подросток учился на пятерки и принимал участие в олимпиадах Ульяновский подросток, убивший свою семью, перед смертью оставил записку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.
Обновлено 18 августа в 09:56
Происшествия
Воздушный шар совершил нештатную посадку в Подмосковье
Обновлено в 14:23
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Игры
В The Sims 4 откроется «Мир магии»
Компания Electronic Arts наконец услышала призывы поклонников симулятора жизни The Sims 4. В ходе gamescom 2019 состоялся анонс очередного расширения «Мир магии».
Обновлено в 14:18
Политика
В США оценили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 12:35
Футбол
«Спартак» заинтересовался полузащитником «Ромы» Гоналоном
Французское издание Le 10 Sport сообщило об интересе московского футбольного клуба "Спартак" к игроку «Ромы» Максиму Гоналону.
Обновлено в 15:40
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Здоровье
Россельхознадзор прокомментировал масштаб эпидемии АЧС в мире
Скорость распространения в мире вируса африканской чумы свиней (АЧС) позволяет судить о текущей ситуации, как о самой большой эпидемии за время существования свиноводства, возможно, многие очаги АЧС пока не выявлены, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян выписался из больницы
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии, возобновили передачу данных.
Обновлено в 12:08
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Здоровье
Кардиолог назвал первые признаки сердечно-сосудистых заболеваний
«Вечерняя Москва» поговорила с кардиологом о том, по каким первым признакам можно понять, что со здоровьем проблемы.
Обновлено в 14:09
Недвижимость
По эскроу продается лишь каждая десятая квартира в новостройках Москвы
В компании отмечают, что только в семи из 17 корпусов, в которых квартиры продаются через эскроу, строительные работы проходили на уровне котлована.
Обновлено в 01:59
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер
По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Транспорт
Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными
Обновлено в 16:03
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31