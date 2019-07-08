с чего всё началось

Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала. Соответствующее решение приняла саморегулирующая комиссия телекомпании.

Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина

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