Политика

Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес ПутинаРБК 11:30

Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала. Соответствующее решение приняла саморегулирующая комиссия телекомпании.
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Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается
 на сайте канала.
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