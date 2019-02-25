Оскар
«Оскар» за лучший фильм получила картина «Зеленая книга»РИА Новости 03:16
В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения награды "Оскар". Статуэтку в категории "лучшая картина года" получил фильм Питера Фаррелли "Зеленая книга". "Это рассказ про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами", — сказал режиссер, получив награду.
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Ставки на «Оскар-2019»: лучшие коэффициенты на «Лучший фильм года» и не только
Legalbet22 февраля в 01:14
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Происшествия
ФСИН анонсировала отставку начальника колонии, где находился Цеповяз
Начальник исправительной колонии строгого режима номер 3, где содержался Вячеслав Цеповяз, подполковник внутренней службы Александр Радьков после отпуска покинет должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Амурской области.
Обновлено в 05:05
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Взрыв прогремел в Макеевке в Донбассе
В Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что в городе Макеевка прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:45
Политика
Путину доложат о письме Baring Vostok
Президенту России Владимиру Путину доложат о письме Baring Vostok с просьбой взять под личный контроль дело против топ-менеджеров инвестиционного фонда.
Обновлено в 04:49
Общество
Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина
В Новосибирске Октябрьский районный суд реабилитировал картину Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия", отказавшись призвать ее экстремистской.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Бывший глава Генштаба ВСУ задержан по подозрению в госизмене
Напомним, Заман был главой Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 год, он также занимал должность уполномоченного Верховной рады по контролю за деятельностью министерства обороны после госпереоворота — с 22 февраля по июнь 2014 года.
Обновлено в 05:01
Политика
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в комиссию Госдумы по этике
Жалобу на депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»), позволившего себе резкие высказывания в адрес лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, направил в думскую комиссию по этике адвокат музыканта Константин Добрынин.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Кремль прокомментировал данные о целях «Цирконов» в США
Президент России Владимир Путин не уточнял, куда именно будут нацелены российские «Цирконы» в случае размещения у границ ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сюжет на телевидении о вероятных целях российского оружия.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание
Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.
Обновлено в 02:57
Политика
Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Москве после звонков о минировании эвакуированы суды и ТЭЦ
В Москве после анонимных сообщений о минировании эвакуированы суды, ТЭЦ и тепловая подстанция.
Обновлено в 04:06
Экономика
Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в марте
Распоряжение правительства о строительстве в 2020 году на судоверфи "Звезда" в Приморье первого атомного ледокола "Лидер" выйдет в марте этого года.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Эсминец США вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Общество
Эксперты Минтруда назвало самые востребованные в Москве профессии
Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ (ВНИИ труда) составил рейтинг российских регионов по числу вакансий и проанализировал самые востребованные профессии.
Обновлено в 05:06
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки - до 74,0876 рубля, курс доллара уменьшился на 25,67 копейки - до 65,2582 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 04:42
Музыка
Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Политика
Правительство готовит индивидуальный перерасчет пенсий
Правительство готовит индивидуальный перерасчет пенсий для каждого пенсионера.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В Москве таксист списал у пассажирки 60 тысяч рублей за поездку
В Москве водитель такси несанкционированно перевёл с карты пассажирки 60 тыс. рублей после того, как довёз клиентку от аэропорта до гостиницы в центре города.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании в Уфе назвал уголовное дело сфабрикованным
Против правоохранителей возбудили уголовное дело по двум статьям: "Изнасилование" (ст. 131 УК РФ) и "Насильственные действия сексуального характера" (ст. 132 УК РФ).
Обновлено в 03:45
Кино
Народный артист Георгий Штиль экстренно госпитализирован
Народный артист РФ Георгий Штиль экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Экономика
Rinsoco Trading направила оферту в ЦБ на выкуп акций «Уралкалия»
Rinsoco Trading направила в Банк России обязательное предложение о выкупе акций "Уралкалия", сообщается в материалах кипрской компании.
Обновлено в 03:21
Политика
В ГИБДД планируют контролировать пользователей каршеринга
Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что его ведомство планирует взять под контроль пользователей каршеринга.
Обновлено в 04:52
Политика
Опрос показал мнения россиян о причинах ареста Арашуковых
Порядка 68% опрошенных считают, что случаи получения взяток, обнаружения больших сумм у чиновников из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются "проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти", около 22% уверены, что это "единичные, нетипичные явления для высшего руководства страны", свидетельствуют итоги опроса.
Обновлено в 04:51
Общество
Ученый предложил переименовать Алтайский край в Приалтайский
Барнаульский ученый, кандидат географических наук Лев Пурдик предложил переименовать Алтайский край.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
СБУ возбудила дела в отношении семи российских офицеров
Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Опубликовано фото новой динамической защиты танка Т-80БВМ
Фотография новой динамической защиты модернизированного российского танка Т-80БВМ появилась в Сети. Ее опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину
20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.
Обновлено вчера в 21:19
Космос
Сделано фото загадочной структуры карликовой планеты
Обновлено в 04:54