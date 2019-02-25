Оскар

«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»РБК вчера в 23:28

По версии Американской киноакадемии, лучшим фильмом 2018 года стала комедийная драма «Зеленая книга». Об этом сообщается в Twitter киноакадемии, где велась прямая трансляция церемонии вручения премии «Оскар». «Зеленая книга» также получила статуэтку «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
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«Зеленая книга» стала лучшим фильмом года

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Главный Оскар за лучший фильм получила «Зелёная книга» Питера Фаррелли

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В Лос-Анджелесе назвали лауреатов «Оскара»-2019

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«Зеленая книга» завоевала «Оскар» как лучший фильм

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«Зеленая книга» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

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«Зеленая книга» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

РИА Новостивчера в 23:41
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Политика

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24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые впервые проходят по смешанной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 — по одномандатным округам.
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Экономика

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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом

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Политика

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Политика

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Энергетика

Нефть торгуется в районе максимума с осени 2018 г на торговых новостях

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после роста в конце прошлой недели, при этом они остаются в районе максимальных отметок с осени 2018 года на фоне торговых новостей, свидетельствуют данные торгов.
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Начальник колонии, где содержался Цеповяз, отстранен от должности

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Гаджеты

Найден пожирающий интернет-трафик и заряд смартфона вирус

Обнаружена сложная мошенническая кампания под названием DrainerBot, которая скрыто расходует интернет-трафик мобильных устройств на Android.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Дуэт Anna Maria сравнил Украину с СССР «в его худшие времена»

Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

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Поиски трех человек, которые заблудились во время пурги в тундре, начались в Якутии, сообщили в понедельник в региональном комитете обеспечения безопасности населения.
Обновлено вчера в 21:36
Общество

В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В Москве завершился марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре столицы.
Обновлено вчера в 07:38
Общество

Во Франции на аукционе продадут ручку и автограф Гагарина

Еще один лот, эстимейт которого - 5-7 тысяч евро, состоит из 12 фотографий Гагарина, сделанных 24 марта 1968 года - за три дня до его гибели.
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Общество

Весна начнется во второй половине марта

Погода будет ветреная, но, несмотря на арктическое происхождение ветров, продолжится оттепель, начавшаяся в выходные.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Граждане России высказались о «деле Арашуковых»

По данным исследования, практически две трети граждан РФ (64%) считают устойчивой тенденцией случаи получения взяток высокопоставленными чиновниками и обнаружения у них крупных сумм незадекларированных средств.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Авария в Барнауле оставила без водоснабжения около 100 тыс. человек

Обновлено вчера в 23:38
Политика

Украинская журналистка резко раскритиковала участников Майдана

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Культура

«Платье-фрак» Билли Портера на «Оскаре» удивило соцсети

В соцсетях обсуждают актера Билли Портера («Поза», «Клуб разбитых сердец», «Унижение»), который пришел на красную дорожку 91-й церемонии награждения премии «Оскар», будучи одетым в пышное «платье-фрак».
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Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова

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Обновлено в 00:19
Происшествия

Устроившего самосуд над школьником жителя Приморья оставили на свободе

Суд в Приморье отказался помещать под домашний арест жителя края, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе в Большом Камне, другую меру пресечения следователи просить не будут, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета.
Обновлено вчера в 21:10
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Антимонопольщики отказались одобрять вхождение Total в «Арктик СПГ-2»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась самостоятельно согласовать сделку по вхождению французской Total в проект НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Новосибирске

Три пассажира "ВАЗ-2109" погибли и еще трое, в том числе водитель, пострадали в результате столкновения с грузовиком в ночь на понедельник в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено вчера в 21:10
Общество

В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие

Анонсирован первый показ Су-57 на западном авиасалоне

Ранее на этой неделе президент ОАК Юрий Слюсарь заявил, что ВКС России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в 2019 году.
Обновлено вчера в 05:03
Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

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Происшествия

Украинцы взяли штурмом магазин с секонд-хендом в Днепре

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Депутат парламента Пермского края от КПРФ Илья Кузьмин на своей странице в Facebook сообщил, что в воскресенье вечером, 24 февраля на него в Соликамске было совершено покушение.
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Здоровье

Число заболевших корью в Новосибирске увеличилось до 48 человек

Число заболевших корью в результате вспышки заболевания в Новосибирске в понедельник увеличилось до 48 человек, среди них 41 ребенок.
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