Происшествия
Осипов выразил соболезнования после сгоревшего самолёта в ШереметьевоЧита.Ру 01:16
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 6 мая отправил телеграмму врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису, в которой выразил соболезнования в связи с пожаром на борту самолёта Москва – Мурманск в аэропорту Шереметьево, где, по последним данным, погиб 41 человек, сообщается на сайте главы Забайкалья.
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