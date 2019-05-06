Осипов выразил соболезнования после сгоревшего самолёта в ШереметьевоЧита.Ру 01:16

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 6 мая отправил телеграмму врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису, в которой выразил соболезнования в связи с пожаром на борту самолёта Москва – Мурманск в аэропорту Шереметьево, где, по последним данным, погиб 41 человек, сообщается на сайте главы Забайкалья.

Осипов выразил соболезнования после сгоревшего самолёта в Шереметьево

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