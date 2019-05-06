Происшествия

Осипов выразил соболезнования после сгоревшего самолёта в ШереметьевоЧита.Ру 01:16

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 6 мая отправил телеграмму врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису, в которой выразил соболезнования в связи с пожаром на борту самолёта Москва – Мурманск в аэропорту Шереметьево, где, по последним данным, погиб 41 человек, сообщается на сайте главы Забайкалья.
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Мы разделяем боль: Радий Хабиров выразил соболезнования семьям погибших в Москве

SM News07:16

Руководители области и Мурманска выразили соболезнования семьям погибших

Вечерний Мурмансквчера в 17:38

Губернатор заявил, что регион готов оказать помощь после трагедии в Шереметьево

Калужские новости04:38

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Нижегородская Правда03:36

«Невосполнимая утрата»: соболезнования от губернатора Новгородской области

REGNUM04:19

Осипов выразил соболезнования после сгоревшего самолёта в Шереметьево

Чита.Ру01:16

А.Шапошников выразил соболезнования родным и близким погибших при возгорании самолета в Шереметьево

Агентство Москва04:03
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Происшествия

Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ 100 бортпроводника

Сестра прояснила судьбу бортпроводника Максима Моисеева, который спасал пассажиров самолета Superjet 100 в Шереметьево, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Общество

Сбой произошел в работе «ВКонтакте»

Обновлено в 07:02
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Компания Skoda начала акцию с предоставлением скидок на собственные модели в мае.
Обновлено в 07:08
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
Обновлено в 06:43
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в России

Обновлено в 05:33
Армия и оружие

В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы

На сегодня минобороны планирует ввести в эксплуатацию четыре казармы на территории учебного центра ВДВ.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Калуге при столкновении двух маршруток пострадали семь человек

Обновлено в 03:52
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 04:33
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Космос

В России изготовили кресло для первого космонавта из ОАЭ

Обновлено в 05:09
Политика

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Венесуэла пообещала ответить США в случае военного вторжения

Власти США неоднократно допускали возможность военной операции в Венесуэле.
Обновлено в 05:52
Политика

Мадуро может посетить Россию для участия в ПМЭФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может посетить Северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.
Обновлено в 06:56
Культура

Умерла актриса и певица Барбара Перри

Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
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