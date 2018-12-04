Общество

Осипов призвал забайкальцев «вместе накопить энергию прорыва»
Заб.Ру
22:31

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов завершил свою первую пресс-конференцию словами о дружбе и энергии прорыва. Об этом 4 декабря сообщил корреспондент Заб.ру.
Заб.Ру22:31

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Осипов назвал сайт губернатора Забайкалья ужасным

Чита.Ру22:27

Осипов призвал забайкальцев «вместе накопить энергию прорыва»

Заб.Ру22:31
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Общество

ФАС поддержала появление на бутылках надписи «Алкоголь убивает»

Появление на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает» поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 23:36
Транспорт

На Сахалине открыли участок автодороги, закрытый ранее из-за гололеда

Ранее сообщалось, что в связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 (23.00 мск понедельника) 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных — Стародубское.
Обновлено в 23:24
Общество

Петербург признали лучшим культурным направлением мира

Обновлено в 23:35
Общество

В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

Продажа алкоголя в Москве будет традиционно ограничена в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
Обновлено в 23:25
Общество

Фото: в Австралии нашли опоссума-Пикачу

В Австралии, недалеко от Мельбурна, найден опоссум атипичного окраса - несказанной милоты зверек активно напоминает своей расцветкой самого прославленного из покемонов - Пикачу.
Обновлено в 23:31
Общество

В Нидерландах суд не разрешил пенсионеру снизить возраст на 20 лет

В Нидерландах 69-летний Эмиль Рателбанд подал иск в суд с требованием снизить его возраст в документах до 49 лет.
Обновлено в 23:28
Общество

Депардье получил прописку в Новосибирске

Обновлено в 23:32
Общество

Сенатор: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе

Россияне смогут отдохнуть внутри России за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Обновлено в 23:22
Общество

Директор Кашпировского сообщил о подаче иска к ВГТРК на 1 млн руб

Обновлено в 23:08
Общество

Госдума обсудит законопроект о такси

Сегодня, 4 декабря, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о регулировании деятельности такси и агрегаторах, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 23:33
Общество

Московский СК заинтересовался сайтом с детскими секс-услугами

Иванова рассказала, что ведомство заинтересовалось сообщениями СМИ, согласно которым создатели одного из сайтов по продаже детской одежды на самом деле зарабатывали деньги на "аренде детей для занятия проституцией".
Обновлено в 23:24
Транспорт

Пассажиры метро в Москве перевезли в вагоне гроб

Пассажиры московского метро перевезли в вагоне деревянный гроб, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 23:04
Общество

Третьяковка может вернуться к бесплатной раздаче чая и кофе в очередях

Обновлено в 23:25
Общество

В России появятся награды для лучших волонтеров

Обновлено в 23:36
Общество

Жительница Ростова победила в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018»

Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018".
Обновлено в 23:02
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