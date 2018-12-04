Общество
Осипов призвал забайкальцев «вместе накопить энергию прорыва»
Осипов призвал забайкальцев «вместе накопить энергию прорыва»Заб.Ру22:31
Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов завершил свою первую пресс-конференцию словами о дружбе и энергии прорыва. Об этом 4 декабря сообщил корреспондент Заб.ру.
Заб.Ру22:31
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Общество
ФАС поддержала появление на бутылках надписи «Алкоголь убивает»
Появление на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает» поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 23:36
Транспорт
На Сахалине открыли участок автодороги, закрытый ранее из-за гололеда
Ранее сообщалось, что в связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 (23.00 мск понедельника) 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных — Стародубское.
Обновлено в 23:24
Общество
Петербург признали лучшим культурным направлением мира
Обновлено в 23:35
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
Продажа алкоголя в Москве будет традиционно ограничена в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
Обновлено в 23:25
Общество
Фото: в Австралии нашли опоссума-Пикачу
В Австралии, недалеко от Мельбурна, найден опоссум атипичного окраса - несказанной милоты зверек активно напоминает своей расцветкой самого прославленного из покемонов - Пикачу.
Обновлено в 23:31
Общество
В Нидерландах суд не разрешил пенсионеру снизить возраст на 20 лет
В Нидерландах 69-летний Эмиль Рателбанд подал иск в суд с требованием снизить его возраст в документах до 49 лет.
Обновлено в 23:28
Общество
Депардье получил прописку в Новосибирске
Обновлено в 23:32
Общество
Сенатор: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе
Россияне смогут отдохнуть внутри России за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Обновлено в 23:22
Общество
Директор Кашпировского сообщил о подаче иска к ВГТРК на 1 млн руб
Обновлено в 23:08
Общество
Госдума обсудит законопроект о такси
Сегодня, 4 декабря, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о регулировании деятельности такси и агрегаторах, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 23:33
Общество
Московский СК заинтересовался сайтом с детскими секс-услугами
Иванова рассказала, что ведомство заинтересовалось сообщениями СМИ, согласно которым создатели одного из сайтов по продаже детской одежды на самом деле зарабатывали деньги на "аренде детей для занятия проституцией".
Обновлено в 23:24
Транспорт
Пассажиры метро в Москве перевезли в вагоне гроб
Пассажиры московского метро перевезли в вагоне деревянный гроб, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 23:04
Общество
Третьяковка может вернуться к бесплатной раздаче чая и кофе в очередях
Обновлено в 23:25
Общество
В России появятся награды для лучших волонтеров
Обновлено в 23:36
Общество
Жительница Ростова победила в конкурсе «Мисс мировая красавица — 2018»
Девятнадцатилетняя жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе "Мисс мировая красавица — 2018".
Обновлено в 23:02