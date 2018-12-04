Причины сбоя отопительного сезона в некоторых населенных пунктах края связаны с непрофессиональным управлением и отсутствием денег. Об этом 4 декабря на пресс-конференции заявил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, сообщил корреспондент Заб.ру.

Общество Общество Госдума приняла закон о борьбе с создателями «колумбайн-сообществ» Госдума во вторник приняла закон о мерах по борьбе с создателями так называемых колумбайн-сообществ, пропагандирующих насилие в соцсетях.

Общество Общество Прощание с Андреем Битовым пройдёт в ЦДЛ 7 декабря Церемония прощания с российским писателем Андреем Битовым пройдёт в Центральном доме литераторов в Москве 7 декабря, сообщила пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.

Общество Общество Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год В этом году Дед Мороз чаще всего получал письма с просьбами подарить гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь.

Транспорт Транспорт В Москве смягчили правила оплаты парковки Ранее председатель комиссии по транспорту столичной Общественной палаты, руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский высказал предложения по возможности смягчения правил в плане случайных нарушений правил парковки.

Общество Общество В Минздраве призвали не ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь Россиянам не стоит ограничивать себя в употреблении блюд в новогоднюю ночь.

Транспорт Транспорт Петербург намерен увеличить свою долю в компании «Метрострой» Санкт-Петербург намерен увеличить свою долю в ОАО "Метрострой" с 46% до 51% акций, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Общество Общество ФАС не поддержала размещение картинок о вреде алкоголя на бутылках Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение о введении единого образца надписи о вреде алкоголя на этикетках, но сочла чрезмерным размещение на бутылках картинок, изображающих последствия его употребления, сообщают «Известия».

Общество Общество Россияне назвали важнейшим право на охрану здоровья Большинство россиян (49%) считают право на охрану здоровья важнейшим из гарантированных Конституцией, следует из результатов опроса ВЦИОМа, поступивших в РБК.

Общество Общество Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух частных вузов Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщила о прекращении лицензии двух негосударственных вузов — Академия МНЭПУ и Евроазиатской богословской семинарии Ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия", рассказали в пресс-службе ведомства.

Общество Общество Минпросвещения поддержало петербургский «профсоюз учеников» "Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь министра просвещения РФ Андрей Емельянов.

Общество Общество В Германии установили рождественскую елку из золотых монет

Общество Общество Петербург признали лучшим культурным направлением мира

Погода Погода Жителей Сибири предупредили о морозах до минус 50 Во вторник в четырех регионах Сибири ожидаются сильные морозы с минимальными температурами до минус 50 градусов.

Общество Общество Баки для раздельного сбора мусора появятся в Подмосковье с 15 декабря Контейнеры для раздельного сбора мусора начнут устанавливать во всех муниципалитах Московской области с 15 декабря, сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.