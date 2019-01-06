Футбол

Осинов вошел в тренерский штаб Карпина в «Ростове»
Sports.ru
11:31

В тренерском штабе «Ростова» произошли изменения. Возглавлявший молодежку Михаил Осинов присоединился к штабу тренера основной команды Валерия Карпина. А Александр Маслов, ранее помогавший Карпину, вернулся в молодежную команду, с которой работал до января прошлого года.
Sports.ru11:31

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Осинов вошел в тренерский штаб Карпина в «Ростове»

РИА Новости13:42

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Sport24.ru11:22

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Матч ТВ12:26

Осинов вошел в тренерский штаб Карпина в «Ростове»

Sports.ru11:31
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Михаил Святославович Осинов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и футбольный тренер.
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