В тренерском штабе «Ростова» произошли изменения. Возглавлявший молодежку Михаил Осинов присоединился к штабу тренера основной команды Валерия Карпина. А Александр Маслов, ранее помогавший Карпину, вернулся в молодежную команду, с которой работал до января прошлого года.

Осинов вошел в тренерский штаб Карпина в «Ростове»

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