Политика

Оштрафованный за оскорбление Путина россиянин пожаловался в ЕСПЧDaily Storm 02:14

Картыжев пожаловался в Страсбург, что российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина.
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с чего всё началось

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Картыжев жалуется на то, что власти таким образом вмешались в его право на свободное выражение мнения.
Ведомостивчера в 17:45

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Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ

РБК03:57

Первый оштрафованный в России за неуважение к власти пожаловался в Страсбург

Говорит Москва02:59

ЕСПЧ рассмотрит жалобу россиянина, осужденного за фразу «Путин — сказочный *******»

Znak.com01:15

Первый осужденный в России за неуважение к власти пожаловался в Страсбург

Интерфакс02:03

Первый россиянин, которого оштрафовали по закону о неуважении к власти, подал жалобу в ЕСПЧ

Эхо Москвы01:31

Первый оштрафованный по закону об оскорблении власти подал жалобу в ЕСПЧ

Дождь02:08

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Ведомостивчера в 17:45
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Политика

В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»

Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

В Москве женился племянник Аллы Пугачевой

Племянник Аллы Пугачевой Влад Пугачев женился на своей возлюбленной Гузель.
Обновлено в 07:18
Футбол

Эсекиэль Понсе: «Готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за „Спартак“»

Нападающий Эсекиэль Понсе поделился эмоциями от перехода в "Спартак" . С 22-летним аргентинцем подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 10:05
Автоспорт

Сергей Сироткин стал резервным пилотом McLaren

Обновлено в 04:41
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил в плагиате Егора Крида

Джейден Смит обвинил Егора Крида в плагиате, отметив, что песня "Грехи" российского исполнителя напоминает его композицию Blue, пишут "Ореанда-Новости".
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Политика

Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы

Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Авто

Новый BMW X3M станет самым продаваемым автомобилем M-серии

После дебюта нового BMW X3M журналисты завалили баварцев исключительно положительными отзывами о кроссовере.
Обновлено в 09:28
Авто

Новый Kia Mohave заметили во время испытаний

В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
Обновлено в 04:01
Религия

В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться

Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
Политика

Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России

Группа американских законодателей-демократов предложила ввести новые санкции в отношении России, которые включали бы в себя ограничительные меры по российскому суверенному долгу, проектам по экспорту российского сжиженного газа и банкам РФ.
Обновлено в 09:59
Спорт

Тренер Гараничева смещен с поста главы тренерского совета СБР

«В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин», — сообщили в организации.
Обновлено в 10:13
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Обновлено в 08:55
Общество

Жителям Таилада запретят курить дома

Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.
Обновлено в 10:16
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Авто

Porsche отзывает в России более 300 спорткаров Boxster и Cayman

ООО «Порше Руссланд» отзывает 319 спортивных автомобилей моделей Boxster и Cayman в РФ, которые были реализованы в период с июля 2016 года по январь 2019 года.
Обновлено в 09:09
Политика

На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Общество

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле

«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Авто

УАЗ подготовил замену «Буханке»

Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Футбол

«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.
Обновлено вчера в 20:35
Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Автоспорт

Даниил Квят стартует на Гран-при Франции с последней позиции

Обновлено в 09:03
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Житель Нижегородской области убил трех человек

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц").
Обновлено в 09:19
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