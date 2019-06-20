Оштрафованный за оскорбление Путина россиянин пожаловался в ЕСПЧDaily Storm 02:14

Картыжев жалуется на то, что власти таким образом вмешались в его право на свободное выражение мнения.

с чего всё началось

Картыжев пожаловался в Страсбург, что российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина.

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