Политика
Оштрафованный за оскорбление Путина россиянин пожаловался в ЕСПЧDaily Storm 02:14
Картыжев пожаловался в Страсбург, что российские суды не пытались установить баланс между правом заявителя на свободное выражение мнения по общественно значимым вопросам и необходимостью защиты репутации Путина.
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с чего всё началось
Картыжев жалуется на то, что власти таким образом вмешались в его право на свободное выражение мнения.Ведомостивчера в 17:45
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Политика
В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»
Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
В Москве женился племянник Аллы Пугачевой
Племянник Аллы Пугачевой Влад Пугачев женился на своей возлюбленной Гузель.
Обновлено в 07:18
Футбол
Эсекиэль Понсе: «Готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за „Спартак“»
Нападающий Эсекиэль Понсе поделился эмоциями от перехода в "Спартак" . С 22-летним аргентинцем подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 10:05
Автоспорт
Сергей Сироткин стал резервным пилотом McLaren
Обновлено в 04:41
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил в плагиате Егора Крида
Джейден Смит обвинил Егора Крида в плагиате, отметив, что песня "Грехи" российского исполнителя напоминает его композицию Blue, пишут "Ореанда-Новости".
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Политика
Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы
Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Авто
Новый BMW X3M станет самым продаваемым автомобилем M-серии
После дебюта нового BMW X3M журналисты завалили баварцев исключительно положительными отзывами о кроссовере.
Обновлено в 09:28
Авто
Новый Kia Mohave заметили во время испытаний
В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
Обновлено в 04:01
Религия
В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться
Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
Политика
Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России
Группа американских законодателей-демократов предложила ввести новые санкции в отношении России, которые включали бы в себя ограничительные меры по российскому суверенному долгу, проектам по экспорту российского сжиженного газа и банкам РФ.
Обновлено в 09:59
Спорт
Тренер Гараничева смещен с поста главы тренерского совета СБР
«В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин», — сообщили в организации.
Обновлено в 10:13
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 08:55
Общество
Жителям Таилада запретят курить дома
Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.
Обновлено в 10:16
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров Boxster и Cayman
ООО «Порше Руссланд» отзывает 319 спортивных автомобилей моделей Boxster и Cayman в РФ, которые были реализованы в период с июля 2016 года по январь 2019 года.
Обновлено в 09:09
Политика
На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО
Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Общество
В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле
«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Футбол
«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт
По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Житель Нижегородской области убил трех человек
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц").
Обновлено в 09:19