Политика

Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧПолит.ру вчера в 23:59

Первый россиянин, который был оштрафован по новому закону о «неуважении к власти», — житель Новгородской области Юрий Картыжев — обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишут «Ведомости» со ссылкой на представляющего его интересы адвоката Международной «Агоры» Дамира Гайнутдинова.
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с чего всё началось

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Картыжев жалуется на то, что власти таким образом вмешались в его право на свободное выражение мнения.
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Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ

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Первый осужденный в России за неуважение к власти пожаловался в Страсбург

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Первый оштрафованный по закону об оскорблении власти подал жалобу в ЕСПЧ

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Первый россиянин, которого оштрафовали по закону о неуважении к власти, подал жалобу в ЕСПЧ

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ЕСПЧ рассмотрит жалобу россиянина, осужденного за фразу «Путин — сказочный *******»

Znak.com01:15

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Ведомостивчера в 17:45
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
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Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

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Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
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Источник пишет, что около двух недель назад стороны не смогли договориться о сумме трансфера: «Зенит» был готов заплатить 20 миллионов евро с учетом бонусов, бразильцы же требовали на пять миллионов больше.
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Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

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Сын Уилла Смита обвинил российского певца Егора Крида в плагиате

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