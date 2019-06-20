Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧПолит.ру вчера в 23:59

Картыжев жалуется на то, что власти таким образом вмешались в его право на свободное выражение мнения.

с чего всё началось

Первый россиянин, который был оштрафован по новому закону о «неуважении к власти», — житель Новгородской области Юрий Картыжев — обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишут «Ведомости» со ссылкой на представляющего его интересы адвоката Международной «Агоры» Дамира Гайнутдинова.

Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧ

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