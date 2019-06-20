Политика
Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧПолит.ру вчера в 23:59
Первый россиянин, который был оштрафован по новому закону о «неуважении к власти», — житель Новгородской области Юрий Картыжев — обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишут «Ведомости» со ссылкой на представляющего его интересы адвоката Международной «Агоры» Дамира Гайнутдинова.
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с чего всё началось
Картыжев жалуется на то, что власти таким образом вмешались в его право на свободное выражение мнения.Ведомостивчера в 17:45
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Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Авто
В «АвтоВАЗе» назвали причины падения продаж Lada Xray
Представители отечественного автопроизводителя сообщили «Российской газете» о возможных причинах невысоких продаж новых Lada Xray и Xray Cross за последние несколько месяцев.
Обновлено в 05:57
Автоспорт
Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren
Обновлено в 05:49
Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 05:27
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Политика
Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei
Ранее стало известно, что Носков обсуждал с главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств китайского производителя на российскую операционную систему «Аврора».
Обновлено вчера в 05:14
Экономика
Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю
Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Политика
Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию
Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин прокомментировал зарплаты чиновников и глав госкомпаний
Лучшим решением является движение в сторону повышения зарплат рядовых работников, заявил Владимир Путин во время прямой линии.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Захарова назвала происходящее в Грузии «кошмарной провокацией»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Тбилиси, где в четверг, 20 июня, прошли протестные акции радикалов.
Обновлено в 05:42
Политика
Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили на территории Украины в течение пяти лет, что дает политику возможность принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:02
Космос
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
Немецкие и французские инженеры и ученые создадут небольшой ровер, который отправится в космос в 2024 году вместе с японским зондом MMX для изучения тайн двух самых загадочных лун Солнечной системы, Фобоса и Деймоса.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
В Госдуму внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск
Авторы предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем по электронной почте.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Карачаево-Черкесии разоблачили группу исламистов
В ФСБ уточнили, что все они жители Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 06:02
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Общество
Плату за отопление в России пересчитают в зависимости от этажа
С 2020 года в России пересчитают нормативы за отопление в зависимости от этажности. Основная нагрузка ляжет на плечи жильцов с 1 по 4 этажи.
Обновлено вчера в 03:23
Хоккей
Пенсия Овечкина составит почти миллион рублей
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес
В своем новом клипе Филипп Киркоров принимает роды
В своем микроблоге в Instagram Филипп Бедросович опубликовал тизер своего нового клипа, в котором он принимает роды.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Гаджеты
Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
6-летний Платон Шепелев стал копией своей мамы
Платон Шепелев стал более взрослым, поменял прическу и стал безумно похож на свою маму.
Обновлено в 03:56
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате его песни
Сын американского актера Уилла Смита, Джейден Смит, обвинил российского исполнителя в плагиате, заявив, что Крид скопировал его песню Blue, которая вышла еще 2 года назад.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Строительный мусор загорелся у храма в Москве
Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:17
Театры
Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета
С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественный руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Василий Бойко-Великий принял арест стоя
Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
Обновлено в 00:25
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32