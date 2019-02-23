Спорт
Ошибка российских чиновников лишила биатлониста Логинова чемпионата ЕвропыLenta.ru 04:18
Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки чиновников из Союза биатлонистов России (СБР). Об этом «Тюменской арене» рассказал тренер сборной России по биатлону Максим Кугаевский.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Общество
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над Россией
Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Кино
Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»
Американский лидер Дональда Трампа стал худшим актером по версии антипремии "Золотая малина", передает Reuters.
Обновлено в 04:39
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В здании консерватории имени Чайковского в Москве произошел пожар
В здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в Среднем Кисловском переулке произошел пожар, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 02:36
Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 02:57
Политика
Актер Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании войн
Актер Алексей Серебряков снова обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:08
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Китае не менее 20 человек погибли в результате аварии
На севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия 20 человек погибли, а также не менее 30 пострадали в результате аварии с грузовиком одной из угледобывающих компаний.
Обновлено в 06:49
Происшествия
ДТП с кортежем президента Молдавии попало на видео
Видеорегистратор запечатлел момент аварии с участием кортежа президента Молдавии Игоря Додона.
Обновлено в 03:30
Культура
Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме
Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.
Обновлено в 05:15
Происшествия
ФСБ в Хабаровске предотвратила массовое убийство в школе
При обыске дома у 18-летнего подростка, готовившего массовое убийство в одной из школ Хабаровска, нашли: обрез 16 калибра 96 патронов к этому обрезу.
Обновлено в 01:38
Происшествия
На авиашоу в Индии сгорели около 300 транспортных средств
Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы
Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Политика
Винник не может выйти из голодовки из-за отсутствия медпомощи
Россиянин Александр Винник из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи не может выйти из голодовки, которую он проводит с 26 ноября 2018 года в Греции в знак протеста против нарушения его прав, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
Обновлено в 06:15
Общество
Активисты провели акцию «Рожай мясо» у стен областного военкомата
Шестеро активистов, преимущественно женщины, пришли к стенам одного из военкоматов Ленинградской области, принеся с собой свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо.
Обновлено в 06:00
Политика
Лоза похвалил претенденток на Евровидение от Украины за слова о Крыме
Популярный в прошлом российский певец Юрий Лоза прокомментировал ответ участниц финала украинского национального отбора на песенный конкурс «Евровидение — 2019» сестер Опанасюк на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях эксклюзивными открытками
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту
Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.
Обновлено в 02:59
Политика
Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией
Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие
Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора
Обновлено в 00:51
Происшествия
Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву
В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Петербурге «заминировали» ФСБ от имени ФСБ
Сообщение о "минировании" управления Федеральной службы безопасности на Литейном в Санкт-Петербурге пришло от анонимного пользователя с использованием в конце аббревиатуры ФСБ, передает "Фонтанка" со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:21
Политика
Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом в Ханое на поезде
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал»
На Балтийском заводе в Петербурге ночью загорелся строящийся ледокол "Урал", сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:51
Общество
В Италии умерла модельер и фотограф Марелла Аньелли
В Италии на 92-м году жизни умерла модельер и фотограф модных журналов Марелла Аньелли Караччоло. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Обновлено в 06:41