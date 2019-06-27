Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»Известия вчера в 12:49

с чего всё началось

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет «РИА Новости» в четверг, 27 июня.

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Космос Определено число спутников орбитальной группировки БРИКС Пять спутников наблюдения Земли войдут в орбитальную группировку стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для дистанционного зондирования планеты.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Политика Путин считает, что либеральная идея изжила себя Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Политика Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20 Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пообщались «на ногах» перед церемонией фотографирования и открытием саммита G20 в Осаке.

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Политика Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.

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Хоккей «Витязь» пополнился тремя игроками СКА Система СКА пополнится нападающим Илей Рычковым и защитником Кириллом Кирсановым, которые присоединятся к «СКА-1946».

Политика В Осаке открылся саммит G20 Помимо лидеров государств G20 в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили.

Происшествия Поиски Янтарной комнаты в Польше снова оказались неудачными В очередной раз поисковые операции Янтарной комнаты завершились неудачно на северо-востоке Польши, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Армия и оружие Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции 27 июня министерство обороны Турецкой Республики объявило о гибели своего военного в ходе обстрела одного из наблюдательных постов турецкой армии в провинции Идлиб в Сирии.

Шоу-бизнес Почему Яна Поплавская развелась с мужем после 25 лет брака Яна Поплавская, биография которой вызывает неподдельный интерес, 25 лет прожила в браке, который называли идеальным.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

Экономика Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.

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