Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»Известия вчера в 12:49
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет «РИА Новости» в четверг, 27 июня.
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с чего всё началось
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о причинах крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.Ведомостивчера в 12:31
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Ошибки экипажа, низкий уровень культуры безопасности, особенности самолета: МАК назвал причины авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье
Комсомольская правдавчера в 16:20
МАК: Одной из причин катастрофы рейса «Саратовских авиалиний» в Раменском районе стала ошибка экипажа
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