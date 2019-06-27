Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»Известия 12:49

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет «РИА Новости» в четверг, 27 июня.
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с чего всё началось
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал
 окончательный отчет о причинах крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
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