Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»Известия 12:49

с чего всё началось

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет «РИА Новости» в четверг, 27 июня.

Экономика Россияне оказались не такими уж и старыми Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Политика В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».

Футбол БК «Зенит» получил wild card для участия в Евролиге Как сообщается, решение о включении «Зенита» в состав участников Евролиги было утверждено на заседании исполнительного совета акционеров турнира.

Спорт Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла» 22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогла 17-летней соотечественнице и коллеге Алине Загитовой преодолеть стеснение на гастролях с шоу Fantasy on Ice в Японии.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Политика Зеленский попросил Путина освободить моряков и пожаловался на Климкина Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу России Владимира Путина вернуть украинских моряков, которые удерживаются на российской территории.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Происшествия Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта В четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия) совершил аварийную посадку Ан-24 АО «Авиакомпания "Ангара"», на борту которого находились 47 человек.

Армия и оружие В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Политика Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки на Саакашвили Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки у здания парламента в Тбилиси 20 июня на бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Происшествия ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.

Армия и оружие В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Экономика Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Здоровье В рязанской ДОКБ провели шесть сложных операций при оскольчатых переломах В июне этого года врачи-травматологи ДОКБ выполнили шесть сложных операций при оскольчатых переломах костей голени и бедра.

Происшествия Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.

Экономика 1 августа сахалинских пенсионеров, работавших в 2018 году, ждет перерасчет С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Общество В хостеле у «московского клофелинщика» нашли запас отравы После прогремевшего в этот понедельник дела «клофелинщика с Чистых прудов» вся история с Ямой зазвучала по-новому.

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Здоровье В поселке Краснодарском возобновили подачу воды Сегодня вечером, 27 июня, в поселке Краснодарском, где было зафиксировано порядка 20 случаев отравления, возобновили подачу воды.