Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»Известия 12:49
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет «РИА Новости» в четверг, 27 июня.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о причинах крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.Ведомости12:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Экономика
Россияне оказались не такими уж и старыми
Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.
Обновлено в 12:42
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Футбол
БК «Зенит» получил wild card для участия в Евролиге
Как сообщается, решение о включении «Зенита» в состав участников Евролиги было утверждено на заседании исполнительного совета акционеров турнира.
Обновлено в 14:48
Спорт
Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла»
22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогла 17-летней соотечественнице и коллеге Алине Загитовой преодолеть стеснение на гастролях с шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено в 15:47
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Политика
Зеленский попросил Путина освободить моряков и пожаловался на Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу России Владимира Путина вернуть украинских моряков, которые удерживаются на российской территории.
Обновлено в 10:20
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта
Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта В четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия) совершил аварийную посадку Ан-24 АО «Авиакомпания "Ангара"», на борту которого находились 47 человек.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS
Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Политика
Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки на Саакашвили
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки у здания парламента в Тбилиси 20 июня на бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Обновлено в 12:19
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре столицы
Сёстры Хачатурян были задержаны год назад по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 12:03
Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Здоровье
В рязанской ДОКБ провели шесть сложных операций при оскольчатых переломах
В июне этого года врачи-травматологи ДОКБ выполнили шесть сложных операций при оскольчатых переломах костей голени и бедра.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Экономика
1 августа сахалинских пенсионеров, работавших в 2018 году, ждет перерасчет
С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 18:10
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Общество
В хостеле у «московского клофелинщика» нашли запас отравы
После прогремевшего в этот понедельник дела «клофелинщика с Чистых прудов» вся история с Ямой зазвучала по-новому.
Обновлено вчера в 18:03
Космос
NASA отправит аппарат для поиска жизни на спутнике Сатурна
Обновлено в 17:57
Экономика
Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн
Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Здоровье
В поселке Краснодарском возобновили подачу воды
Сегодня вечером, 27 июня, в поселке Краснодарском, где было зафиксировано порядка 20 случаев отравления, возобновили подачу воды.
Обновлено в 15:40
Политика
Путин назвал вызывающих у него восхищение мировых лидеров
Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times перечислил мировых лидеров, которые вызывают у него восхищение.
Обновлено в 18:10