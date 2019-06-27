Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»Известия 12:49

с чего всё началось

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет «РИА Новости» в четверг, 27 июня.

Политика Путин пошутил над журналистом Financial Times Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

Политика Путин оценил вероятность вооруженного конфликта между США и Китаем Президент России Владимир Путин выразил надежду, что до вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем противоречия между странами не доведут.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Общество В Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка Уточняется, что режим ЧС в Иркутской области введен с 13.00 (08.00 по Москве) четверга, 27 июня.

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Общество Современный подход: почему лучше жить в одном городе, а работать в другом Что заставляет людей жить в одном городе, а работать в другом и какая в этом выгода, корреспондент Amic.ru узнал у Геннадия Журавлева, директора строительной компании Новоалтайска.

Наука Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.

Политика Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.

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Религия РПЦ уточнила свою позицию по абортам Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за законодательный запрет абортов, а за выведение их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Экономика В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.

Армия и оружие В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Авто В РФ подорожали УАЗ «Пикап» и «Патриот» УАЗ «Пикап» теперь можно приобрести от 819 900 рублей за базовую комплектацию Классик Fleet, топовое исполнение Максимум обойдётся в 1 199 900 рублей.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Кино Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3» Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.

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Экономика TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.

Политика Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

Космос NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.