Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»Известия 12:49

с чего всё началось

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пишет «РИА Новости» в четверг, 27 июня.

Происшествия Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.

Политика Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.

Наука Ученые пронаблюдали движение атомов в 4D Команда исследователей с коллегами и с атомарным разрешением наблюдала нуклеацию в 4D (Это когда 3D-процесс растягивается еще и на координату времени).

Армия и оружие Минобороны получит 76 истребителей Су-57 Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Авто Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).

Политика Сенат США опубликует свой отчёт по «российскому вмешательству» Глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр сообщил, что отчёт Сената из пяти частей о «вмешательстве России» в выборы 2016 года будет выпущен поэтапно, начиная с июля.

Происшествия Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Восемь человек госпитализировали после авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии После авиакатастрофы в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Политика Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей Британский премьер-министр Терезы Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачу двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.

Политика США и Китай прервут торговую войну Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20, который пройдет на этих выходных в японской Осаке.

Интернет «Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.

Общество Жители Бердска могут сообщить о фактах коррупции через SMS Жители региона могут сообщить о фактах коррупции через SMS Актуальные вопросы эффективности антикоррупционной деятельности рассмотрены на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области, которое состоялось 26 июня в Правительстве региона.