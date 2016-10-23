Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»Спорт день за днем 13:31

"Манчестер Юнайтед" в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Челси" (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо. При этом вратарь хозяев Давид Де Хеа неудачно сыграл после дальнего удара, и Алонсо на добивании отправил мяч в сетку.

Спорт день за днем

Общество Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети» Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.

Шоу-бизнес Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Происшествия В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.

Армия и оружие В Эстонии начинаются учения НАТО «Весенний шторм» В Эстонии на побережье Балтийского моря 29 апреля стартуют учения НАТО под кодовым названием "Весенний шторм".

Происшествия Неизвестный устроил стрельбу в Москве В столице неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Гаджеты Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3 Компания ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic 3, презентация которого состоялась сегодня в Китае.

Шоу-бизнес Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, сообщила телеканалу "Звезда" PR-директор артистки Маргарита Соколова.

Авто Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России Машина заняла первое место в топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.

Шоу-бизнес Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало» Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.

Футбол Голы Мертенса и Юнеса помогли «Наполи» обыграть «Фрозиноне» «Наполи» переиграл «Фрозиноне» в матче 34-го тура чемпионата Италии. В середине первого тайма Дрис Мертенс открыл счет в этой встрече.

Происшествия Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит» На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».

Общество Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.

Происшествия Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Шоу-бизнес Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.

Происшествия На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

Экономика Псковская область уточнит свою границу с Новгородской Региональный комитет по управлению государственным имуществом проводит вместе с Новгородской областью мероприятия, направленные на уточнение границ между двумя регионами.

Происшествия Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.

Происшествия Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.