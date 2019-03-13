Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИРИА Новости 10:28

Родители и сотрудники школы № 4 в Ардоне в Северной Осетии обратились в полицию с жалобой на местного депутата, который напал на учительницу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Отмечается, что депутат пытался "разобраться" с педагогом, которая оставила его племянницу после уроков для воспитательной беседы. По данным источника, это не первый подобный случай — в прошлом году депутат применял силу в отношении другой учительницы.

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