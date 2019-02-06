Политика

«Осатанел»: Захарова ответила на слова Порошенко о бедности УкраиныГазета.Ru 09:00

Украинские власти должны винить в своих экономических проблемах сами себя, а не Россию, считает спикер МИДа Мария Захарова. Она прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что Россия "в один миг" закрыла свои рынки для украинской продукции.
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Мария Захарова
Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией. Все это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа.
— Мария Захарова, российский дипломатПетербургский дневник 09:37
с чего всё началось
— Пётр Алексеевич осатанел, по всей видимости: в здравом уме так даже врать не получится, — сказала Захарова, её слова приводятся на странице МИД в "Фейсбуке
".
Life.ru09:14

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