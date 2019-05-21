Футбол
«Осасуна» вернулась в высший дивизион ИспанииСпорт-Экспресс 17:17
"Осасуна" сыграет в ла лиге в следующем сезоне. В понедельник "Гранада" обыграла "Альбасете" (1:0), поэтому стало известно, что команда из Памплона уже не опустится ниже второго места.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено в 20:58
Происшествия
В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек
На северо-востоке Москвы в районе Марфино сотрудники МЧС спасли 15 человек во время пожара в пятиэтажном здании.
Обновлено в 21:18
Авто
АвтоВАЗ массово отзывает Lada Largus
Концерн АвтоВАЗа официально объявил об отзыве автомобилей Lada Largus, так речь идет о моделях, которые были реализованы с ноября 2017 года.
Обновлено в 10:21
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения - на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. То есть практически они не росли, но власти впервые за последние пять лет хотя бы формально могли отчитаться о росте доходов и улучшении жизни россиян.
Обновлено в 15:22
Наука
Ученые создали самый громкий звук под водой
Вода быстро ионизировалась, нагревалась, испаряла жидкость и создавала цилиндрическую ударную волну.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами
Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Экономика
Россиян предупредили о незначительном росте цен на отдых в Турции
По словам руководителя федерации отельеров страны Османа Айыка, в новом сезоне ожидается небольшое повышение цен на отдых в Турции для российских туристов.
Обновлено в 21:18
Политика
Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку
Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Пожар на складе пиломатериалов в Томске потушен спустя 17 часов
Крупный пожар на складе пиломатериалов на севере Томска полностью ликвидирован спустя почти 17 часов; в тушении пожара были задействованы 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 21:37
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Глава столбовского отдела чеховской полиции отправлен в СИЗО
Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове Мухтара Джарасова и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 15:11
Общество
Регионы ошибок не прощают
В регионах покупательский трафик гораздо ниже, поэтому бизнес ищет помещения, которые позволили бы максимально привлекать будущего клиента.
Обновлено в 06:30
Экономика
Эксперты Avito выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды
Велосипед в России за год стал на 3,3% доступнее, сейчас его средняя стоимость составляет 12,15 тысячи рублей, выяснили эксперты сервиса объявлений Avito в преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
Обновлено в 20:16
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Кино
Китайских зрителей лишили финальной серии «Игры престолов»
Китайские фанаты шоу наполнили социальную сеть Weibo гневными комментариями, многие из них заявили, что намерены требовать финансовой компенсации от Tencent и откажутся от подписки.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
Здоровье
Протонная терапия станет доступнее для онкобольных
Глава Фонда ОМС Наталья Стадченок сообщила, что в будущем году протонная терапия войдет в список высокотехнологичной медицинской помощи, которая будет оплачиваться Фондом.
Обновлено в 19:23
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» покажут 10 тысяч единиц вооружения и техники
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в конце июня продемонстрируют более 10 тысяч единиц военной техники и вооружения.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес
Незадолго до встречи с Гарри Меган Маркл потерпела любовную неудачу
Меган предложила артисту встретиться лично, однако свидание так и не состоялось.
Обновлено в 15:34
Политика
Чешский журналист назвал причину, по которой Запад не любит Россию
Россия "угрожает" Западу не военной мощью, а силой здравого смысла, уважением к истории, предкам и традиционным ценностям.
Обновлено в 21:41
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Экономика
В аэропорту Кызыла планируют открыть международный пункт пропуска
Международный пункт пропуска планируется открыть в аэропорту Кызыла в целях развития туризма в Туве.
Обновлено в 08:50