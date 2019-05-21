Футбол

«Осасуна» вернулась в высший дивизион ИспанииСпорт-Экспресс 17:17

"Осасуна" сыграет в ла лиге в следующем сезоне. В понедельник "Гранада" обыграла "Альбасете" (1:0), поэтому стало известно, что команда из Памплона уже не опустится ниже второго места.
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«Осасуна» спустя два года вернулась в высший дивизион чемпионата Испании

РИА Новости18:35

«Осасуна» вернулась в элитный дивизион Испании

Матч ТВ17:12

«Осасуна» вернулась в элитный дивизион Испании

Soccer.ru17:22

«Осасуна» вернулась в высший дивизион Испании

Спорт-Экспресс17:17

«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два года

Чемпионат17:24

«Осасуна» спустя два сезона вернулась в Ла Лигу

Sport24.ru17:02

«Осасуна» вернулась в примеру спустя два года после вылета

Sports.ru17:15
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Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено в 20:58
Происшествия

В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек

На северо-востоке Москвы в районе Марфино сотрудники МЧС спасли 15 человек во время пожара в пятиэтажном здании.
Обновлено в 21:18
Авто

АвтоВАЗ массово отзывает Lada Largus

Концерн АвтоВАЗа официально объявил об отзыве автомобилей Lada Largus, так речь идет о моделях, которые были реализованы с ноября 2017 года.
Обновлено в 10:21
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения - на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. То есть практически они не росли, но власти впервые за последние пять лет хотя бы формально могли отчитаться о росте доходов и улучшении жизни россиян.
Обновлено в 15:22
Наука

Ученые создали самый громкий звук под водой

Вода быстро ионизировалась, нагревалась, испаряла жидкость и создавала цилиндрическую ударную волну.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Экономика

Россиян предупредили о незначительном росте цен на отдых в Турции

По словам руководителя федерации отельеров страны Османа Айыка, в новом сезоне ожидается небольшое повышение цен на отдых в Турции для российских туристов.
Обновлено в 21:18
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Пожар на складе пиломатериалов в Томске потушен спустя 17 часов

Крупный пожар на складе пиломатериалов на севере Томска полностью ликвидирован спустя почти 17 часов; в тушении пожара были задействованы 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 21:37
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Глава столбовского отдела чеховской полиции отправлен в СИЗО

Суд в Москве арестовал начальника отдела полиции в Чехове Мухтара Джарасова и его соучастника, обвиняемых в покушении на мошенничество на сумму в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 15:11
Общество

Регионы ошибок не прощают

В регионах покупательский трафик гораздо ниже, поэтому бизнес ищет помещения, которые позволили бы максимально привлекать будущего клиента.
Обновлено в 06:30
Музыка

Выступления Лазарева на Евровидении посмотрели более 8 млн человек

Обновлено в 18:55
Экономика

Эксперты Avito выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды

Велосипед в России за год стал на 3,3% доступнее, сейчас его средняя стоимость составляет 12,15 тысячи рублей, выяснили эксперты сервиса объявлений Avito в преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
Обновлено в 20:16
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Кино

Китайских зрителей лишили финальной серии «Игры престолов»

Китайские фанаты шоу наполнили социальную сеть Weibo гневными комментариями, многие из них заявили, что намерены требовать финансовой компенсации от Tencent и откажутся от подписки.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
Здоровье

Протонная терапия станет доступнее для онкобольных

Глава Фонда ОМС Наталья Стадченок сообщила, что в будущем году протонная терапия войдет в список высокотехнологичной медицинской помощи, которая будет оплачиваться Фондом.
Обновлено в 19:23
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» покажут 10 тысяч единиц вооружения и техники

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в конце июня продемонстрируют более 10 тысяч единиц военной техники и вооружения.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес

Незадолго до встречи с Гарри Меган Маркл потерпела любовную неудачу

Меган предложила артисту встретиться лично, однако свидание так и не состоялось.
Обновлено в 15:34
Политика

Чешский журналист назвал причину, по которой Запад не любит Россию

Россия "угрожает" Западу не военной мощью, а силой здравого смысла, уважением к истории, предкам и традиционным ценностям.
Обновлено в 21:41
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко

ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Экономика

В аэропорту Кызыла планируют открыть международный пункт пропуска

Международный пункт пропуска планируется открыть в аэропорту Кызыла в целях развития туризма в Туве.
Обновлено в 08:50
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Памплона, в автономном сообществе Наварра, выступающий в Сегунде. Название клуба в переводе с баскского означает «здоровье».
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