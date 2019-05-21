Футбол

«Осасуна» вернулась в высший дивизион ИспанииСпорт-Экспресс 17:17

"Осасуна" сыграет в ла лиге в следующем сезоне. В понедельник "Гранада" обыграла "Альбасете" (1:0), поэтому стало известно, что команда из Памплона уже не опустится ниже второго места.
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«Осасуна» спустя два года вернулась в высший дивизион чемпионата Испании

РИА Новости18:35

«Осасуна» вернулась в высший дивизион Испании

Спорт-Экспресс17:17

«Осасуна» вернулась в элитный дивизион Испании

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«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два года

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Матч ТВ17:12

«Осасуна» спустя два сезона вернулась в Ла Лигу

Sport24.ru17:02

«Осасуна» вернулась в примеру спустя два года после вылета

Sports.ru17:15
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