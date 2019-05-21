Футбол
«Осасуна» вернулась в высший дивизион ИспанииСпорт-Экспресс 17:17
"Осасуна" сыграет в ла лиге в следующем сезоне. В понедельник "Гранада" обыграла "Альбасете" (1:0), поэтому стало известно, что команда из Памплона уже не опустится ниже второго места.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Музыка
Итоги Евровидения призвали аннулировать из-за песни победителя
Итоги международного песенного конкурса Евровидение призвали отменить из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский и представители Соединённых Штатов в ходе встречи в Киеве обсудили вопросы противодействия «российской агрессии».
Обновлено в 14:25
Политика
Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов
Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
Обновлено в 08:52
Авто
Универсал Opel Astra получит новый дизельный двигатель
Что касается внешности автомобилей, то она обновится, но кардинальных изменений не произойдет.
Обновлено в 13:14
Кино
Сериал «Игра престолов» завершен
Завершился показ сериала "Игра престолов". Финальная серия транслировалась сегодня, начиная с 4 утра по московскому времени.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Политика
США позволили Huawei возобновить свою деятельность
Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.
Обновлено в 17:12
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Хоккей
Сборная Канады разгромила команду Дании на ЧМ
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Дании ничего не сумела противопоставить канадцам.
Обновлено в 16:47
Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом
Принц Уэльский Чарльз согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его госвизита в Великобританию.
Обновлено в 18:15
Происшествия
В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб
Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба американской многоотраслевой корпорации General Electric в центре Нью-Йорка, сообщает пожарный департамент Нью-Йорка.
Обновлено в 18:15
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft шокировало сотрудников PlayStation
Представители PlayStation были неприятно удивлены новостью о том, что корпорации Sony и Microsoft заключили партнерство.
Обновлено в 18:14
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Ракету комплекса С-125 использовали для удара по наземной цели в Ливии
В Ливии для ударов по наземным целям вновь стали применять ракеты комплекса противовоздушной обороны С-125.
Обновлено в 08:32
Политика
Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Авто
Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu
Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25