Футбол

«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два годаЧемпионат вчера в 17:24

В последний раз «Осасуна» играла в высшем дивизионе два год назад – в сезоне-2016/17. Тогда команда набрала 22 очка и финишировала на предпоследней, 19-й строчке. В оставшихся матчах сезона «Осасуне» предстоит встретиться с «Лас-Пальмасом», «Кордовой» и «Овьедо».
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«Осасуна» спустя два года вернулась в высший дивизион чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 18:35

«Осасуна» вернулась в примеру спустя два года после вылета

Sports.ruвчера в 17:15

«Осасуна» вернулась в элитный дивизион Испании

Soccer.ruвчера в 17:22

«Осасуна» вернулась в высший дивизион Испании

Спорт-Экспрессвчера в 17:17

«Осасуна» вернулась в элитный дивизион Испании

Матч ТВвчера в 17:12

«Осасуна» спустя два сезона вернулась в Ла Лигу

Sport24.ruвчера в 17:02

«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два года

Чемпионатвчера в 17:24
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