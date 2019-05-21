Футбол

«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два годаЧемпионат вчера в 17:24

В последний раз «Осасуна» играла в высшем дивизионе два год назад – в сезоне-2016/17. Тогда команда набрала 22 очка и финишировала на предпоследней, 19-й строчке. В оставшихся матчах сезона «Осасуне» предстоит встретиться с «Лас-Пальмасом», «Кордовой» и «Овьедо».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Осасуна» спустя два года вернулась в высший дивизион чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 18:35

«Осасуна» вернулась в примеру спустя два года после вылета

Sports.ruвчера в 17:15

«Осасуна» вернулась в высший дивизион Испании

Спорт-Экспрессвчера в 17:17

«Осасуна» вернулась в элитный дивизион Испании

Sportbox.RUвчера в 17:12

«Осасуна» вернулась в элитный дивизион Испании

Матч ТВвчера в 17:12

«Осасуна» спустя два сезона вернулась в Ла Лигу

Sport24.ruвчера в 17:02

«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два года

Чемпионатвчера в 17:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

Обновлено в 00:42
Общество

Обозвавший противников храма «бесами» Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Политика

Против Порошенко открыто дело о государственной измене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 06:22
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Экономика

Набиуллина прогнозирует рост числа участников финрынка РФ в 2-3 раза

Российский фондовый рынок имеет большой потенциал роста, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
Обновлено в 05:41
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Обновлено в 03:02
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Энергетика

Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания.
Обновлено в 05:30
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Галкин построит церковь для Пугачевой в Подмосковье

Ближайшая подруга Пугачевой Алина Редель предложила возвести часовню на примере церкви Святых апостолов Петра и Павла, которая расположена в Шуваловском парке Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:13
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Меняйло в ходе сегодняшнего совещания в правительстве Хакасии предрек молодому губернатору Валентину Коновалову "плаху с топорами".
Обновлено в 05:33
Политика

Госдума приняла закон о посещении реанимации

Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

В Кремле отреагировали на массовые увольнения в «Коммерсанте»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за конфликтом в редакции газеты «Коммерсант».
Обновлено в 06:00
Музыка

Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении

Обновлено вчера в 13:49
Общество

Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму

По завершению испытаний первые сотрудники ДПС начнут получать новую форму, в перспективе же переодеты будут все дорожные инспекторы.
Обновлено в 06:35
Общество

The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд

Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Игры

Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4

Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Политика

Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского

Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Футбол

«Арсенал»: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы с "Челси" в Баку, информирует официальный сайт лондонцев.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова.
Обновлено в 01:20
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты

Протесты в Абхазии Оппозиция объявила бессрочную акцию после решения парламента не переносить выборы президента, несмотря на ситуацию вокруг кандидата Аслана Бжании.
Обновлено в 04:28
Гаджеты

Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng

Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Общество

Москва оказалась среди лидеров в России по хамству

Всего в рейтинг включены 27 городов. На первой месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте

Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Осасуна
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Памплона, в автономном сообществе Наварра, выступающий в Сегунде. Название клуба в переводе с баскского означает «здоровье».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное