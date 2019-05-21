Футбол
«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два годаЧемпионат вчера в 17:24
В последний раз «Осасуна» играла в высшем дивизионе два год назад – в сезоне-2016/17. Тогда команда набрала 22 очка и финишировала на предпоследней, 19-й строчке. В оставшихся матчах сезона «Осасуне» предстоит встретиться с «Лас-Пальмасом», «Кордовой» и «Овьедо».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
Обновлено в 00:28
Экономика
«Мираторг» осенью запустит производство собственного молока
Крупный производитель мяса в РФ компания "Мираторг" планирует в сентябре запустить производство бутилированного пастеризованного молока под собственным брендом.
Обновлено в 02:34
Музыка
Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек
Обновлено вчера в 16:36
Общество
В России упростили установление инвалидности
Инвалидам не придется везти в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) множество справок и лично подавать заявление об установлении инвалидности - теперь медики и бюро МСЭ сами будут обмениваться документами, разъясняют в министерстве труда и соцзащиты РФ.
Обновлено в 03:19
Общество
Женщина родила шестерых детей в Польше
В Польше на свет появились шестеро близнецов – четыре девочки и два мальчика.
Обновлено вчера в 12:49
Авто
В России отзывают тысячи автомобилей Lada Largus
Напомним, что в декабре прошлого года «АвтоВАЗ» отзывал 41 тыс. 507 транспортных средств марки Lada Vesta, проданных с июля 2017 года.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Авто
Самые быстрые BMW в Сочи
В прошлом году проверку боем проходил «простой» седан M5, а в этот раз для нас с вами приготовили самые быстрые «эмки» в спецверсиях под названием Competition.
Обновлено в 02:45
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика
Ford сокращает 10% работников по всему миру
Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:22
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Авто
Volkswagen приготовил семь концептов для США
Немецкий концерн представил семь шоу-каров для американского рынка.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
На Украине начала работу экспертная миссия МВФ
Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за попытки мужчины забраться на нее
Обновлено вчера в 11:04
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Общество
Рейтинг самых хамских городов составлен в России
Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено вчера в 12:07
Космос
NASA выбрало лучшее марсианское жилье - это капсула MARSHA
Победителем стала архитектурная компания AI Space Factory, разработавшая марсианскую жилую капсулу MARSHA.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Венесуэла отказалась от Visa и MasterCard
Центробанк Венесуэлы выпустил распоряжение об отказе от использования в стране банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard, пишет Banca y Negocios со ссылкой на постановление венесуэльского регулятора.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Мошенники придумали очень простую схему кражи денег со Сбербанка
О простом алгоритме, где деньги выводятся без взлома систем банка или считывания данных карт, обнаружил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Музыка
Бельгийский телеканал показал «Евровидение» без музыки
Телеканал Een опубликовал в своем YouTube канале трансляцию конкурса "Евровидение-2019" без музыки.
Обновлено вчера в 10:24
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Авто
АвтоВАЗ рассказал, что ждать от серийного варианта новой Lada 4х4
В очередном выпуске программы «В самом деле» на YouTube специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий рассказал, что ждать от серийного воплощения внедорожника на самом деле.
Обновлено в 01:07
Финансы
Курс рубля вырос к доллару и евро
Доллар опустился на 17,08 коп. по сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня.
Обновлено вчера в 05:10
Общество
У главы РПЦ появится резиденция за 2,8 млрд рублей
У главы РПЦ патриарха Кирилла под Санкт-Петербургом появится резиденция.
Обновлено в 03:21
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «Нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40