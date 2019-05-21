Футбол
«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два годаЧемпионат вчера в 17:24
В последний раз «Осасуна» играла в высшем дивизионе два год назад – в сезоне-2016/17. Тогда команда набрала 22 очка и финишировала на предпоследней, 19-й строчке. В оставшихся матчах сезона «Осасуне» предстоит встретиться с «Лас-Пальмасом», «Кордовой» и «Овьедо».
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