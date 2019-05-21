«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два годаЧемпионат вчера в 17:24

В последний раз «Осасуна» играла в высшем дивизионе два год назад – в сезоне-2016/17. Тогда команда набрала 22 очка и финишировала на предпоследней, 19-й строчке. В оставшихся матчах сезона «Осасуне» предстоит встретиться с «Лас-Пальмасом», «Кордовой» и «Овьедо».

«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два года

Экономика Данные о доходах скрывают 24 млн россиян Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Политика Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.

Гаджеты Флагман OnePlus 7 Pro установил рекорд продаж По словам босса OnePlus Лю Цзуоху, за минуту продажи OnePlus 7 Pro составили более 1 млрд юаней или около 144 млн долларов.

Авто Новые ЗИЛ-133 «Крокодилы» появились в продаже Легендарные грузовики ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства в 1999 году, выставили на продажу за 700 тысяч рублей.

Авто Tata Buzzard вновь замечен на тестах 7-местная версия Tata Harrier была заснята фотошпионами на дорогах общего пользования.

Автоспорт Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.

Экономика Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Происшествия МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Кино Финал «Игры престолов» побил все рекорды по просмотрам До "Игры престолов" рекорд среди продукции HBO принадлежал "Клану Сопрано", в частности - первой серии четвертого сезона, собравшей в 2002 году 13,3 миллиона просмотров.

Происшествия Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи Судмедэксперт Михаил Клейменов, который обнаружил алкоголь в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в апреле 2017 года, признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и приговорен к 10 месяцам исправительных работ.

Политика Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.

Культура В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь» В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».

Кино Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.

Экономика Счетная палата сомневается в росте доходов россиян В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.

Политика Миссия МВФ начала работу на Украине «Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.

Политика Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.

Происшествия В МВД заявили о снижении уровня жизни полицейских Замглавы МВД Аркадий Гостев заявил, что уровень жизни российских полицейских понизился.

Политика Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на Украине Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине.

Политика Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами Полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Меняйло в ходе сегодняшнего совещания в правительстве Хакасии предрек молодому губернатору Валентину Коновалову "плаху с топорами".

Происшествия Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".

Наука Желание завести собаку может быть связано с генетикой Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.

Шоу-бизнес 37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.

Политика В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.