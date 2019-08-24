Футболисты "Осасуны" и "Эйбара" сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Испании.

«Осасуна» и «Эйбар» сыграли вничью в чемпионате Испании

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