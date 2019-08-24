Футбол
«Осасуна» и «Эйбар» сыграли вничью в чемпионате ИспанииРИА Новости 13:04
Футболисты "Осасуны" и "Эйбара" сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Испании.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Футбол
Забивший «Зениту» Фомин назвал причину своей успешной игры
Права на Фомина принадлежат башкирскому клубу с 2019 года. За это время он вышел на поле в составе команды семь раз и забил три гола.
Обновлено в 14:33
Политика
В Киеве вместо парада на День независимости идет «Шествие достоинства»
«Шествие достоинства» призвано заменить традиционный парад в честь Дня независимости.
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Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
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«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.
Обновлено в 13:39
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в обращении к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому использовал цитату из Библии.
Обновлено в 13:17
Политика
МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
В МИД прокомментировали опубликованный в твиттере призыв американского посольства в России отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана домой.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении пригласить на следующий саммит Группы семи (G7) Украину вместо России.
Обновлено в 09:57
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Специалисты разобрали Airbus А321, приземлившийся на кукурузное поле
Специалисты разобрали Airbus А321 "Уральских авиалиний", приземлившийся на кукурузное поле в Подмосковье после попадания чаек в двигатели.
Обновлено в 09:55
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря дублю Салаха
В центральном матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле победил «Арсенал» со счетом 3:1.
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма «Леди и бродяга»
На официальном YouTube-канале студи Disney опубликован первый трейлер нового фильма «Леди и бродяга».
Обновлено в 08:36
Политика
В Белом доме заявили о намерении США добиваться реформирования ВТО
«США будут добиваться реформирования ВТО, что позволило бы гарантировать согласие всех членов по принципам работы организации», — отметили в Белом доме.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Здоровье
Из больницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги из-за низких зарплат
Шестеро сотрудников двух хирургических отделений центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и низких зарплат.
Обновлено 22 августа в 14:55
Единоборства
Алексей Папин уступил Илунге Макабу в упорном бою
Обновлено в 14:18
Футбол
День сурка: «Динамо» потеряло очки в матче с «Олимпиком»
Киевское «Динамо» провело событийный матч пятого тура чемпионата Украины с «Олимпиком».
Обновлено в 14:32
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Обновлено в 06:19
Культура
Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис
Американская актриса Скарлетт Йоханссон вновь возглавила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes.
Обновлено в 00:37
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Политика
СМИ рассказали о встрече Москальковой с Вышинским
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев, где провела встречу с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.
Обновлено вчера в 21:25