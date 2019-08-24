Футбол

«Осасуна» и «Эйбар» сыграли вничьюМатч ТВ 12:55

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Встреча завершилась со счетом 0:0. «Эйбар» набрал свои первые очки в сезоне, а у «Осасуны» теперь их 4. В следующем туре «Осасуна» примет «Барселону» (31 августа), а «Эйбар» в гостях сыграет с «Атлетико» (1 сентября).
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