Футбол
«Осасуна» и «Эйбар» сыграли вничьюМатч ТВ 12:55
Встреча завершилась со счетом 0:0. «Эйбар» набрал свои первые очки в сезоне, а у «Осасуны» теперь их 4. В следующем туре «Осасуна» примет «Барселону» (31 августа), а «Эйбар» в гостях сыграет с «Атлетико» (1 сентября).
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