В матче 2-го тура чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле принимала «Эйбар». Встреча закончилась вничью со счетом 0:0. Чемпионат Испании.

Политика В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Общество Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы с самыми богатыми чиновниками.

Футбол «Зенит» проиграл в гостях «Уфе» Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Происшествия Пять человек пострадали из-за удара молнии в США Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.

Происшествия Россиянин убил 92-летнего ветерана ради денег на наркотики В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Армия и оружие Южная Корея проводит военные учения в районе спорных с Японией островов Вооруженные силы Южной Кореи проводят двухдневные учения в районе островов Токто (японское название Такэсима), являющихся предметом территориального спора с Японией, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителей южнокорейских ВМС.

Политика Меркель назвала главные темы саммита G7 Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.

Единоборства Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.

Политика Трамп не хотел приезжать на саммит G7 По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.

Футбол Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола Не понравилось, что мы пропустили два гола, но в нашей игре было много отличных элементов, так что мне очень приятно.

Политика Эксперт рассказал, как США могут лишиться мировой гегемонии По словам эксперта, если США лишатся большей части мировой гегемонии, то они больше не смогут оказывать давление на Россию, Китай и Францию, что они пытаются делать сейчас.

Политика В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Футбол «Бавария» разгромила «Шальке» благодаря хет-трику Левандовски В матче второго тура немецкой бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "Шальке", забив три безответных мяча – 3:0. Хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски, забивший на 20-й (пенальти), 50-й и 75-й минутах.

Армия и оружие Постпред РФ при ООН отреагировал на позицию США по вооружению Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что в отношениях между Россией и США преобладает здравый смысл.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Здоровье Список необходимых прививок для школьников опубликовал Роспотребнадзор В ведомстве составили список необходимых прививок для поступающих в первый класс, который опубликовали на официальном сайте.

Футбол 4500 фанатов «Кёльна» помолились в соборе за команду Перед первым домашним матчем сезона с дортмундской «Боруссией» фанаты «Кёльна» посетили собор и помолились за команду.

Политика Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.

Здоровье Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.

Экономика Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.