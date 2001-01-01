Футбол
«Осасуна» и «Эйбар» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 12:55
В матче 2-го тура чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле принимала «Эйбар». Встреча закончилась вничью со счетом 0:0. Чемпионат Испании.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Политика
В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено в 22:09
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы с самыми богатыми чиновниками.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Пять человек пострадали из-за удара молнии в США
Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Россиянин убил 92-летнего ветерана ради денег на наркотики
В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Южная Корея проводит военные учения в районе спорных с Японией островов
Вооруженные силы Южной Кореи проводят двухдневные учения в районе островов Токто (японское название Такэсима), являющихся предметом территориального спора с Японией, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителей южнокорейских ВМС.
Обновлено в 22:13
Политика
Меркель назвала главные темы саммита G7
Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
Обновлено в 08:39
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Герой России рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС
Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Обновлено в 21:10
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола
Не понравилось, что мы пропустили два гола, но в нашей игре было много отличных элементов, так что мне очень приятно.
Обновлено в 10:41
Политика
Эксперт рассказал, как США могут лишиться мировой гегемонии
По словам эксперта, если США лишатся большей части мировой гегемонии, то они больше не смогут оказывать давление на Россию, Китай и Францию, что они пытаются делать сейчас.
Обновлено в 22:02
Общество
Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Обновлено в 14:05
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке» благодаря хет-трику Левандовски
В матче второго тура немецкой бундеслиги "Бавария" на выезде разгромила "Шальке", забив три безответных мяча – 3:0. Хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски, забивший на 20-й (пенальти), 50-й и 75-й минутах.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Постпред РФ при ООН отреагировал на позицию США по вооружению
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что в отношениях между Россией и США преобладает здравый смысл.
Обновлено вчера в 02:13
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Здоровье
Список необходимых прививок для школьников опубликовал Роспотребнадзор
В ведомстве составили список необходимых прививок для поступающих в первый класс, который опубликовали на официальном сайте.
Обновлено в 03:06
Футбол
4500 фанатов «Кёльна» помолились в соборе за команду
Перед первым домашним матчем сезона с дортмундской «Боруссией» фанаты «Кёльна» посетили собор и помолились за команду.
Обновлено в 02:48
Кино
Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено в 18:56
Здоровье
Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования
В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено в 14:02
Экономика
Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка
Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости
Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено в 06:35
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено в 15:02