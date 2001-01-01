Футбол

«Осасуна» и «Эйбар» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 12:55

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В матче 2-го тура чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле принимала «Эйбар». Встреча закончилась вничью со счетом 0:0. Чемпионат Испании.
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«Осасуна» с «Эйбаром» сыграли по нулям

Евро-футбол.ру13:00

«Осасуна» и «Эйбар» сыграли вничью

Спорт-Экспресс12:55
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
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