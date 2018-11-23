Политика

Осака обошла Екатеринбург в борьбе за право принять ЭКСПО-2025
Российская газета
12:00

Голосование проходило в два этапа: в первом раунде из борьбы выбыл Баку, во втором Осака обошла Екатеринбург (92 голоса против 61). Для победы было достаточно получить простое большинство. Всемирная выставка ЭКСПО - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран.
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