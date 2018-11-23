Политика
Осака обошла Екатеринбург в борьбе за право принять ЭКСПО-2025
Осака обошла Екатеринбург в борьбе за право принять ЭКСПО-2025Российская газета12:00
Голосование проходило в два этапа: в первом раунде из борьбы выбыл Баку, во втором Осака обошла Екатеринбург (92 голоса против 61). Для победы было достаточно получить простое большинство. Всемирная выставка ЭКСПО - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран.
Российская газета12:00
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Политика
Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ
Россия «неоспоримо» представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как «Аль-Каида» и "Исламское государство" (террористические организации, запрещены в России).
Обновлено в 20:46
Политика
Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.
Обновлено в 21:02
Политика
Минюст Украины отобрал у УПЦ Почаевскую лавру
Министерство юстиции Украины лишило каноническую Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, которые были переданы УПЦ в 2003 году, сообщила первый замглавы ведомства Елена Сукманова.
Обновлено в 19:22
Политика
В США задержали брата президента Гондураса
Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.
Обновлено в 21:08
Армия и оружие
В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США
Обновлено в 19:08
Политика
Путин потребовал добиться конкретных результатов майских указов
Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам нужны конкретные результаты работы по реализации майских указов.
Обновлено в 16:30
Политика
Вышинский рассказал о «ровных отношениях» с сокамерниками
Находящийся в СИЗО руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что у него "ровные отношения" с сокамерниками.
Обновлено в 20:48
Политика
США заявили о попытках России повлиять на стремление Украины к Западу
Россия якобы пытается разрушить устремления Украины к Западу. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.
Обновлено в 21:08
Политика
ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле
Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 20:55
Политика
Лавров считает, что Россия должна научиться жить в условиях санкций
Российская экономика должна научиться жить в режиме санкций и не зависеть от партнеров, которые доказали свою ненадежность.
Обновлено в 19:50
Политика
Посольство РФ рассказало про фильм BBC про Скрипалей
Обновлено в 21:04
Политика
Reuters: Трамп хочет запретить служить в армии некоторым трансгендерам
Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд Соединенных Штатов пересмотреть решение нижестоящих судов о правах некоторых групп трансгендеров служить в армии, передает Reuters со ссылкой на судебные документы.
Обновлено в 20:52
Политика
Экс-глава ЦРУ экстренно госпитализирован
Бывший глава ЦРУ Майкл Хайден экстренно госпитализирован после инсульта. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на родных Хайдена.
Обновлено в 20:17
Политика
Попытка вынести вотум недоверия правительству Чехии не удалась
Вотум недоверия действующему правительству Чехии вынесен не будет: парламент страны проголосовал «против» оппозиционной инициативы, передает Чешское радио.
Обновлено в 20:15