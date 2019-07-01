Футбол
Оружейный заход: «Арсенал» дебютирует на международной аренеИзвестия вчера в 17:00
В нынешнем году одним из представителей нашей страны на международной арене стал тульский «Арсенал», для которого эта еврокубковая кампания станет дебютной. «Оружейникам» предстоит начать свой путь раньше остальных команд РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
48% респондентов объяснили желание приобрести загородную недвижимость возможностью отдыхать и развлекаться за городом, 30% - интересом к декоративному оформлению участка.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика
Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17
Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:08
Культура
Определен лонг-лист Букеровской премии
В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
В Индии 41-летний F-16 сбил новейший российский МиГ-35
Обновлено 22 июля в 06:40
Политика
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Путешествия
Глава АТОР сообщила о распродаже путевок на конец июля
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила агентству новостей «Москва» о распродаже путевок в Болгарию, Доминиканскую республику и другие страны со скидками до 30-40%.
Обновлено вчера в 02:43
Шоу-бизнес
Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова
Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»
Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Полузащитник Обьянг перешёл из «Вест Хэма» в «Сассуоло»
Полузащитник сборной Экваториальной Гвинеи Педро Обьянг перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в «Сассуоло».
Обновлено в 01:15
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Администрация лагеря «Холдоми» рассказала о результатах майской проверки
Администрация детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском, где в результате трагедии погибли четыре ребенка, заявила, что у надзорных инстанций не было никаких нареканий и претензий к палаточному городку после проверки в конце весны текущего года.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Уровень рек в Амурской области приближается к критической отметке
Дожди продолжаются: в ближайшие дни уровень воды в реках может подняться до критической отметки, говорят специалисты.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В амстердамском аэропорту «Схипхол» отменили около 180 рейсов
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В Петербурге начался митинг «За честные выборы»
Митинг против нарушений на губернаторских и муниципальных выборах собрался в среду на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса
Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.
Обновлено вчера в 23:10